Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб

Именитый французский тренер Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

Чаще Зидана сейчас связывают с мюнхенской «Баварией», которую покинет нынешний наставник Томас Тухель следующим летом. Однако по информации издания L'Equipe, Зинедин пока колеблется, возглавлять ли «ротен». Главным препятствием для Зидана является нежелание жить в Германии и незнание немецкого языка.

Издание отмечает, что Зидану больше импонирует вариант с «Манчестер Юнайтед», француз был бы не прочь возглавить английский клуб, если Эрик тен Хаг покинет команду.

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года. За этот период он трижды торжествовал в Лиге чемпионов и дважды выигрывал Ла Лигу.