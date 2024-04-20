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  4. Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб
Англия
20 апреля 2024, 00:24 |
1134
1

Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб

Именитый француз может возглавить «Манчестер Юнайтед»

20 апреля 2024, 00:24 |
1134
1
Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Именитый французский тренер Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

Чаще Зидана сейчас связывают с мюнхенской «Баварией», которую покинет нынешний наставник Томас Тухель следующим летом. Однако по информации издания L'Equipe, Зинедин пока колеблется, возглавлять ли «ротен». Главным препятствием для Зидана является нежелание жить в Германии и незнание немецкого языка.

Издание отмечает, что Зидану больше импонирует вариант с «Манчестер Юнайтед», француз был бы не прочь возглавить английский клуб, если Эрик тен Хаг покинет команду.

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года. За этот период он трижды торжествовал в Лиге чемпионов и дважды выигрывал Ла Лигу.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу Томас Тухель Зинедин Зидан
Дмитро Олійник Источник: L'Equipe
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8number
Тут погоджуюсь. Жити з німцями це зашквар 😀
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