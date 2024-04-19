Трехкратный победитель ЛЧ очень близок к тому, чтобы возглавить Баварию

Французский футбольный специалист Зинедин Зидан находится в шаге от назначения на должность главного тренера мюнхенской «Баварии», сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информацию источника, соглашение между сторонами почти заключено. 51-летний тренер уже обратился к руководству клуба с просьбой об усилении состава на трансферном рынке, особенно линии обороны.

Ранее сообщалось, что «Бавария» отказалась от кандидатуры Зинедина Зидана и сосредоточилась на Юлиане Нагельсманне, но тот решил остаться работать в сборной Германии.