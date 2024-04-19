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  4. Трехкратный победитель ЛЧ очень близок к тому, чтобы возглавить Баварию
Германия
19 апреля 2024, 16:13 |
525
0

Трехкратный победитель ЛЧ очень близок к тому, чтобы возглавить Баварию

Зинедин Зидан может вернуться к тренерской деятельности

19 апреля 2024, 16:13 |
525
0
Трехкратный победитель ЛЧ очень близок к тому, чтобы возглавить Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Французский футбольный специалист Зинедин Зидан находится в шаге от назначения на должность главного тренера мюнхенской «Баварии», сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информацию источника, соглашение между сторонами почти заключено. 51-летний тренер уже обратился к руководству клуба с просьбой об усилении состава на трансферном рынке, особенно линии обороны.

Ранее сообщалось, что «Бавария» отказалась от кандидатуры Зинедина Зидана и сосредоточилась на Юлиане Нагельсманне, но тот решил остаться работать в сборной Германии.

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Зинедин Зидан Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига назначение тренера
Дмитро Вербинський Источник: Mundo Deportivo
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