Трехкратный победитель ЛЧ очень близок к тому, чтобы возглавить Баварию
Зинедин Зидан может вернуться к тренерской деятельности
Французский футбольный специалист Зинедин Зидан находится в шаге от назначения на должность главного тренера мюнхенской «Баварии», сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
По информацию источника, соглашение между сторонами почти заключено. 51-летний тренер уже обратился к руководству клуба с просьбой об усилении состава на трансферном рынке, особенно линии обороны.
Ранее сообщалось, что «Бавария» отказалась от кандидатуры Зинедина Зидана и сосредоточилась на Юлиане Нагельсманне, но тот решил остаться работать в сборной Германии.
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