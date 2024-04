ВИДЕО. Разъяренный Почеттино досрочно прервал пресс-конференцию

Вчера, 15 апреля «Челси» в матче 33-го тура АПЛ разгромил «Эвертон» 6:0. Несмотря на это, на послематчевой пресс-конференции все вопросы журналистов были связаны исключительно со спорами игроков «Челси» по поводу того, кто должен бить пенальти.

Такое поведение журналистов разозлило главного тренера «Синих» Маурисио Почеттино, и он досрочно прервал пресс-конференцию, вступив в перепалку с журналистами:

Pochettino walk away in the press conference

pic.twitter.com/flmekJshen