ВИДЕО. Разъяренный Почеттино досрочно прервал пресс-конференцию
Тренеру «Челси» надоел один и тот же вопрос
Вчера, 15 апреля «Челси» в матче 33-го тура АПЛ разгромил «Эвертон» 6:0. Несмотря на это, на послематчевой пресс-конференции все вопросы журналистов были связаны исключительно со спорами игроков «Челси» по поводу того, кто должен бить пенальти.
Такое поведение журналистов разозлило главного тренера «Синих» Маурисио Почеттино, и он досрочно прервал пресс-конференцию, вступив в перепалку с журналистами:
Pochettino walk away in the press conference— 𝗣𝗛𝗜𝗟𝗜𝗣 𝗠𝗘𝗟𝗢 (@Philipmelo126) April 16, 2024
pic.twitter.com/flmekJshen
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Бо вже всі бачать, що в команді немає лідера та спокою. І це вже перейшло з роздягальні на поле. Це вказує на те що Почетіно не авторитет в команді.
Якось так