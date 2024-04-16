Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Разъяренный Почеттино досрочно прервал пресс-конференцию
Англия
16 апреля 2024, 17:24 | Обновлено 16 апреля 2024, 17:55
1705
2

ВИДЕО. Разъяренный Почеттино досрочно прервал пресс-конференцию

Тренеру «Челси» надоел один и тот же вопрос

16 апреля 2024, 17:24 | Обновлено 16 апреля 2024, 17:55
1705
2
ВИДЕО. Разъяренный Почеттино досрочно прервал пресс-конференцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Вчера, 15 апреля «Челси» в матче 33-го тура АПЛ разгромил «Эвертон» 6:0. Несмотря на это, на послематчевой пресс-конференции все вопросы журналистов были связаны исключительно со спорами игроков «Челси» по поводу того, кто должен бить пенальти.

Такое поведение журналистов разозлило главного тренера «Синих» Маурисио Почеттино, и он досрочно прервал пресс-конференцию, вступив в перепалку с журналистами:

По теме:
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Иногда нам придеться страдать»
ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Манчестер Сити – Реал
Томас ТУХЕЛЬ: «Мы должны отдать все, чтобы пройти Арсенал»
Маурисио Почеттино Челси видео Челси - Эвертон Эвертон пресс-конференция Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
Футбол | 16 апреля 2024, 11:50 9
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру

Алексей Сливченко предлагает вспомнить наиболее резонансные истории чудачеств люксембуржца

Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Футбол | 16 апреля 2024, 08:01 2
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25

Реал и ПСВ гарантировали себе участие в главном клубном еврокубке в следующем сезоне

Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
Футбол | 16.04.2024, 07:32
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги, неуверенная игра Зинченко
Футбол | 16.04.2024, 15:47
Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги, неуверенная игра Зинченко
Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги, неуверенная игра Зинченко
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Футбол | 15.04.2024, 18:35
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Максим Заиченко
Нормальне питання.
Бо вже всі бачать, що в команді немає лідера та спокою. І це вже перейшло з роздягальні на поле. Це вказує на те що Почетіно не авторитет в команді. 
Якось так 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
16.04.2024, 09:00 1
Футбол
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
14.04.2024, 21:44 25
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
15.04.2024, 15:42 17
Футбол
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
14.04.2024, 19:41 8
Теннис
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
15.04.2024, 23:59 25
Футбол
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
16.04.2024, 00:35 2
Футбол
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
14.04.2024, 20:25 48
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Украина стартовала с уверенной победы
ЧМ по хоккею U-18. Украина стартовала с уверенной победы
14.04.2024, 23:13 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем