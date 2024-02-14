Лунин сделал 9 сэйвов, Беленюк взял бронзу ЧЕ, дождевая ничья Динамо
Главные новости за 13 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 13 февраля.
1A. Феерия Лунина. Реал минимально победил РБ Лейпциг
В первом матче 1/8 финала ЛЧ сильнее оказалась мадридская команда
1B, Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
Украинский вратарь получил самую высокую оценку в этой игре
1C. Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Украинец совершил девять сейвов в матче против «РБ Лейпциг»
1D, Кому отдали приз? Лунин не получил награду лучшему игроку матча ЛЧ
Лучшим игроком поединка в Лейпциге признан Браим Диас, автор гола Реала
2. Непревзойденный Кевин и ошибка Эдерсона. Ман Сити получил гандикап в Дании
Победу в Копенгагене горожанам принесли Кевин де Брюйне и Бернарду Силва
3A. Без ударов в створ. Киевское Динамо сыграло вничью против тбилисского
Принципиальный матч сопровождал сильный ливень, команды боролись с непогодой
3B. Кривбасс на сборе в Испании переиграл Реал Мурсию
Криворожская команда провела спарринг с соперниками из Мурсии
4A. Шахтер прибыл в Гамбург за два дня до матча с Марселем
В четверг «горняки» сыграют первый официальный матч в 2024 году
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали экс-игрока Динамо и Зари
Юрий Тлумак вернулся во львовский клуб
5 Новые соперники Украины. Сборная узнала группу отбора Олимпиады-2026
IIHF поменяла команды местами
6A. Украина добыла первую медаль на ЧЕ по борьбе. Грушин проиграл в финале
Украинский спортсмен получил серебро на континентальном уровне
6B, Беленюк взял бронзу ЧЕ-2024. Это вторая медаль украинской сборной
Ранее Александр Грушин получил серебро в весовой категории до 63 кг
6C. Сборная Украины получила первую медаль на ЧЕ-2024 по тяжелой атлетике
Павел Залипский получил серебро в рывке в весовой категории до 61 кг
7B. Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
Леся уверенно выиграла у Онс Жабер во 2-м раунде тысячника в Катаре
7C. Калинина вылетела из крупного турнира в Дохе, разгромно проиграв Остапенко
Ангелина в двух сетах уступила Алене в 1/16 финала WTA 1000 в Катаре
7D. Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
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