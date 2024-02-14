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  4. Лунин сделал 9 сэйвов, Беленюк взял бронзу ЧЕ, дождевая ничья Динамо
Другие новости
14 февраля 2024, 08:15 | Обновлено 14 февраля 2024, 08:34
675
0

Лунин сделал 9 сэйвов, Беленюк взял бронзу ЧЕ, дождевая ничья Динамо

Главные новости за 13 февраля на Sport.ua

14 февраля 2024, 08:15 | Обновлено 14 февраля 2024, 08:34
675
0
Лунин сделал 9 сэйвов, Беленюк взял бронзу ЧЕ, дождевая ничья Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 13 февраля.

1A. Феерия Лунина. Реал минимально победил РБ Лейпциг
В первом матче 1/8 финала ЛЧ сильнее оказалась мадридская команда

1B, Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
Украинский вратарь получил самую высокую оценку в этой игре

1C. Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Украинец совершил девять сейвов в матче против «РБ Лейпциг»

1D, Кому отдали приз? Лунин не получил награду лучшему игроку матча ЛЧ
Лучшим игроком поединка в Лейпциге признан Браим Диас, автор гола Реала

2. Непревзойденный Кевин и ошибка Эдерсона. Ман Сити получил гандикап в Дании
Победу в Копенгагене горожанам принесли Кевин де Брюйне и Бернарду Силва

3A. Без ударов в створ. Киевское Динамо сыграло вничью против тбилисского
Принципиальный матч сопровождал сильный ливень, команды боролись с непогодой

3B. Кривбасс на сборе в Испании переиграл Реал Мурсию
Криворожская команда провела спарринг с соперниками из Мурсии

4A. Шахтер прибыл в Гамбург за два дня до матча с Марселем
В четверг «горняки» сыграют первый официальный матч в 2024 году

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали экс-игрока Динамо и Зари
Юрий Тлумак вернулся во львовский клуб

5 Новые соперники Украины. Сборная узнала группу отбора Олимпиады-2026
IIHF поменяла команды местами

6A. Украина добыла первую медаль на ЧЕ по борьбе. Грушин проиграл в финале
Украинский спортсмен получил серебро на континентальном уровне

6B, Беленюк взял бронзу ЧЕ-2024. Это вторая медаль украинской сборной
Ранее Александр Грушин получил серебро в весовой категории до 63 кг

6C. Сборная Украины получила первую медаль на ЧЕ-2024 по тяжелой атлетике
Павел Залипский получил серебро в рывке в весовой категории до 61 кг

7B. Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
Леся уверенно выиграла у Онс Жабер во 2-м раунде тысячника в Катаре

7C. Калинина вылетела из крупного турнира в Дохе, разгромно проиграв Остапенко
Ангелина в двух сетах уступила Алене в 1/16 финала WTA 1000 в Катаре

7D. Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
Теннисистки провели на корте всего 3 гейма

8. Дмитренко – 8-я в индивидуальной гонке чемпионата мира
В Нове Место женщины разыграли очередной комплект медалей

9. Юлиан Бойко проиграл на старте рейтингового турнира Welsh Open 2024
Украинский снукерист уступил Гэри Уилсону из Англии со счетом 2:4

10.Довбик не забил Лунину, гол Малиновского и игнорирование Мудрика
Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

По теме:
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Источник Sport.ua
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