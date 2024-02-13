Во вторник, 13 февраля, на предсезонном сборе в Испании криворожский «Кривбасс» провел товарищеский матч с командой «Реал Мурсия».

Команды выяснили отношения между собой в четырех таймах по 30 минут каждый.

Поединок прошел под диктовку футболистов «Кривбасса» и завершился их победой со счетом 5:2.

Для подопечных Юрия Вернидуба контрольная встреча с командой «Реал Мурсия» стала заключительной на сборе в Испании. В среду, 14 февраля, они возвращаются в Украину.

Товарищеский матч

«Кривбасс» Кривой Рог – «Реал Мурсия» Мурсия, Испания – 5:2 (2:1, 1:0, 0:1, 2:0)