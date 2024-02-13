Кривбасс на сборе в Испании переиграл Реал
Криворожская команда провела спарринг с соперниками из Мурсии
Во вторник, 13 февраля, на предсезонном сборе в Испании криворожский «Кривбасс» провел товарищеский матч с командой «Реал Мурсия».
Команды выяснили отношения между собой в четырех таймах по 30 минут каждый.
Поединок прошел под диктовку футболистов «Кривбасса» и завершился их победой со счетом 5:2.
Для подопечных Юрия Вернидуба контрольная встреча с командой «Реал Мурсия» стала заключительной на сборе в Испании. В среду, 14 февраля, они возвращаются в Украину.
Товарищеский матч
«Кривбасс» Кривой Рог – «Реал Мурсия» Мурсия, Испания – 5:2 (2:1, 1:0, 0:1, 2:0)
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