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Товарищеские матчи
Кривбасс
13.02.2024 13:00 – FT 5 : 2
Реал Мурсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 18:11 | Обновлено 13 февраля 2024, 18:19
576
0

Кривбасс на сборе в Испании переиграл Реал

Криворожская команда провела спарринг с соперниками из Мурсии

13 февраля 2024, 18:11 | Обновлено 13 февраля 2024, 18:19
576
0
Кривбасс на сборе в Испании переиграл Реал
ФК Кривбасс Кривой Рог

Во вторник, 13 февраля, на предсезонном сборе в Испании криворожский «Кривбасс» провел товарищеский матч с командой «Реал Мурсия».

Команды выяснили отношения между собой в четырех таймах по 30 минут каждый.

Поединок прошел под диктовку футболистов «Кривбасса» и завершился их победой со счетом 5:2.

Для подопечных Юрия Вернидуба контрольная встреча с командой «Реал Мурсия» стала заключительной на сборе в Испании. В среду, 14 февраля, они возвращаются в Украину.

Товарищеский матч

«Кривбасс» Кривой Рог – «Реал Мурсия» Мурсия, Испания – 5:2 (2:1, 1:0, 0:1, 2:0)

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Кривбасс Кривой Рог Реал Мурсия учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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