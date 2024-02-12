Кривбасс – Реал Мурсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 13 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся криворожский «Кривбасс» и команда из Испании «Реал Мурсия», которая является представителем третьего по силе испанского дивизиона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 13:00 по киевскому времени.



Видеотрансляция матча будет доступна на официальном YouTube канале клуба «Кривбасс».

Плеер на видеотрансляцию матча будет добавлен позже.