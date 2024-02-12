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Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 12:18 |
34
0

Кривбасс – Реал Мурсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 февраля в 13:00 товарищеский матч украинского клуба

12 февраля 2024, 12:18 |
34
0
Кривбасс – Реал Мурсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс.

Во вторник, 13 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся криворожский «Кривбасс» и команда из Испании «Реал Мурсия», которая является представителем третьего по силе испанского дивизиона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 13:00 по киевскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на официальном YouTube канале клуба «Кривбасс».

Плеер на видеотрансляцию матча будет добавлен позже.

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Реал Мурсия Кривбасс Кривой Рог товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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