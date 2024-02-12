Украина. Премьер лига12 февраля 2024, 12:18 |
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Кривбасс – Реал Мурсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 февраля в 13:00 товарищеский матч украинского клуба
12 февраля 2024, 12:18 |
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Во вторник, 13 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся криворожский «Кривбасс» и команда из Испании «Реал Мурсия», которая является представителем третьего по силе испанского дивизиона.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 13:00 по киевскому времени.
Видеотрансляция матча будет доступна на официальном YouTube канале клуба «Кривбасс».
Плеер на видеотрансляцию матча будет добавлен позже.
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