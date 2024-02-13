Шахтер прибыл в Гамбург за два дня до матча с Марселем

Во вторник утром игроки «Шахтера» провели тренировку в Белеке, а после обеда отправились в Анталию, откуда чартерным рейсом совершили четырехчасовой перелет в Гамбург. В четверг «Шахтер» сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Марселя».

В Германию Марино Пушич взял 28 игроков:

Вратари – Артур Рудько, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Денис Барченко;

Защитники – Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Лука Лацабидзе;

Полузащитники – Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Кевин, Невертон, Марлон, Виктор Цуканов;

Нападающие – Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси.

В среду, 14 февраля, «горняки» проведут открытую тренировку на «Фолькспаркштадионе».

Поединок 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Марсель» состоится 15 февраля. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.