Кому отдали приз? Лунин не получил награду лучшему игроку матча ЛЧ

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «РБ Лейпциг» и «Реал» Мадрид.

В матче на стадионе «Ред Булл Арена» выиграли гости со счетом 1:0.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел отличную игру, сделал 9 сэйвов и получил оценку 9.2 от WhoScored.

Однако лучшим игроком матча решением технической комиссии УЕФА был признан автор забитого мяча Браим Диас (оценка 8.7).

Эксперт Оуэн Харгривз, двукратный победитель ЛЧ, про гол Браима Диаса сказал:

«Гол был забит в стиле Лионеля Месси из-за стиля ведения Браима Диаса и его низкого центра тяжести. Это было просто захватывающе – один из лучших голов, которые можно увидеть за весь сезон.

Исполнение удивительное. У него есть хладнокровие и качество, чтобы загнать мяч в угол. Все, что касается этого гола, является высшим искусством. Это потрясающе: один из лучших голов, что я видел».