Довбик не забил Лунину, гол Малиновского и игнорирование Мудрика

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.



Предголевая Ярмолюка

«Брентфорд» в гостях одолел «Вулверхэмптон» – 2:0.

В конце первого тайма «пчелы» забили первый гол, а во втором тайме поставили точку в матче.

Егор Ярмолюк появился на 69-й минуте встречи. Команде Томаса Франка нужно было освежить игру, потому что «Вулвз» начали сильно давить. Украинский полузащитник помог запрессинговать соперника, отобрать мяч на чужой половине поля. Фланговая передача Ярмолюка на Виталия Янельта завершилась прострелом, который реализовал Айвен Тоуни.

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк (справа) усилил игру, выйдя на замену

Второй гол фактически закрыл игру. Выход на замену Ярмолюка помог «пчелам» одержать важную победу.

«Брентфорд» находится на 14-м месте с 25-ю очками.



Ненадежный Забарный

«Борнмут» уступил в гостях «Фулхэму» – 1:3.

«Дачники» в первом тайме забили дважды. В начале второго тайма гости возродили интригу, но очень быстро «Фулхэм» забил третий гол.

Илья Забарный отыграл полный матч. Игра украинского защитника была не очень уверенной. В случае первого гола Забарный дал возможность сделать прострельную передачу в штрафную Родриго Мунису. Партнер по центру обороны Ильи, аргентинец Маркос Сенеси, допустил грубую ошибку – сначала перехватил передачу, а затем подарил мяч Бобби Декордова-Риду, с близкого расстояния расстрелявшему ворота.

В случае со вторым голом – прямая вина уже на Забарном. Украинец прикрывал корпусом мяч, чтобы его забрал вратарь «Борнмута» Нету, но Мунис смог выиграть силовую борьбу у украинского защитника и протолкнуть мяч в ворота гостей. Забарному нужно было сыграть попроще и выбить мяч подальше, а не давать шанс форварду «Фулхэма». Желание сохранить мяч сыграло с Ильей злую шутку.

Но у Забарного были и положительные моменты. В первом тайме при счете 0:1 выбил мяч из-под ног игрока «Фулхэма», который с близкого расстояния должен был забивать гол. Илья отдал острый пас на Луиса Синистерру, но удару колумбийца не хватило точности.

«Борнмут» имеет в активе 27 очков и 13-е место.



Финт Миколенко

«Эвертон» в гостях уступил «Ман Сити» – 0:2.

Судьба поединка решилась во втором тайме, когда «горожане» забили два гола.

Виталий Миколенко провел полный поединок. Индивидуальных ошибок украинский защитник не допустил, но все равно сыграл очень слабо. Проиграл все свои воздушные дуэли и выиграл только одно единоборство на земле. Прямой вины в пропущенных голах Миколенко нет. В атакующих действиях также не был замечен. Поэтому статистические порталы поставили Виталию самую низкую оценку среди игроков «ирисок».

Единственный положительный момент – это когда Миколенко в первом тайме эффектно финтом одурачил звездного испанского хавбека «Манчестер Сити» Родри.

«Эвертон» находится в зоне вылета с 19-ю очками. До спасительного 17-го места в таблице – одно очко.



Лунин без работы в украинском дерби Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

У «Реала» не было никаких проблем на домашнем стадионе с «Жироной» – 4:0.

В каждом из таймов «сливочные» забили по два гола. В добавленное к матчу время мадридцы еще не реализовали пенальти.

Андрей Лунин защищал ворота «Реала». За матч у украинского вратаря не было работы – каталонцы не нанесли ни одного удара в створ ворот.

В начале игры Андрей не очень удачно отдал пас на партнера, но потом успокоился и уже не допускал помарок. Выполнял свою работу спокойно и уверенно.

В начале второго тайма был наиболее опасный момент у ворот Лунина после прострела Мигеля Гутьерреса, но больших проблем украинскому вратарю это не создало.

Виктор Цыганков и Артем Довбик отыграли по 70 минут в составе каталонцев. Оба украинца не могут занести себе в актив матч на «Сантьяго Бернабеу».



Винисиус разорвал правый фланг «Жироны». Полностью игру провалил Ян Коуту, но помощи от Цыганкова в сдерживании бразильца было совсем немного. Особенно в эпизоде с третьим голом, когда Винисиус не оставил шансов двум своим визави.

В атакующих действиях бывший динамовец ничем не отличился. Украинский вингер проиграл свое противостояние Ферлану Менди.

Проблемы в центре защиты «Реала» давали дополнительные шансы Довбику, но украинский нападающий остался без поддержки полузащиты. В первом тайме у Артема был свой небольшой шанс, но его удар заблокировали.

«Реал» опережает «Жирону» на 5 очков на вершине турнирной таблицы.

Малиновский забил бывшей команде

«Дженоа» был дома разгромлен «Аталантой» – 1:4.

«Бергамаски» забили в середине первого тайма. В начале второй половины игры команды обменялись голами. А уже в добавленное к игре время гости довели дело до разгрома.

Руслан Малиновский отыграл весь матч. В первом тайме хозяева имели территориальное и игровое преимущество. В конце тайма у Руслана явно не получился штрафной удар. Мяч срезался с ноги и улетел на трибуны. Еще одна попытка с игры также была неточной.

Это была все пристрелка. В начале второго тайма Руслан обыгрался с партнером в стеночку и забил красивый гол из-за пределов штрафной. Малиновский не праздновал гол, потому что раньше защищал цвета «Аталанты».

К сожалению, дальше игра у «грифонов» расклеилась. Начала проваливаться середина поля. «Бергамаски» то и дело выбегали в быстрые атаки. В случае с четвертым пропущенным голом – прямая вина Малиновского. Руслан потерял мяч в середине поля, что привело к выходу трех игроков «Аталанты» на двух защитников «Дженоа» и пропущенному мячу.

В турнирной таблице «грифоны» занимают 12-е место с 29-ю очками.



Коваленко вышел на замену

«Эмполи» в гостях одолел «Салернитану» – 3:1.

В середине первого тайма гости вышли вперед. Хозяева сравняли счет после перерыва. Судьба поединка решилась в самом конце встречи, когда «Эмполи» смог забить дважды.

Виктор Коваленко вышел на замену на 78-й минуте вместо Шимона Журковски при счете 1:1. Украинский полузащитник спас свою команду, когда в подкате выбил мяч из-под ног Домагоя Брадовича. Игрок «Салернитаны» имел удобную позицию для удара с близкого расстояния.

В забитых мячах своей команды не участвовал. Но с заданием освежить игру в середине поля справился.

«Эмполи» покинул зону вылета и находится на 16-м месте с 21-м очком.



Яремчук и Мудрик в запасе

«Валенсия» в гостях уступила «Лас-Пальмасу» – 0:2. Роман Яремчук провел весь матч на скамейке запасных.

«Арсенал» разгромил в гостях «Вест Хэм» – 6:0. Александр Зинченко пропустил игру из-за травмы.

«Челси» в гостях победил «Кристал Пэлас» – 3:1. Михаил Мудрик наблюдал за игрой со скамейки запасных. Это уже вторая игра подряд, когда Мудрик не получает ни единой минуты от Маурисио Почеттино.

Сергей ТИЩЕНКО