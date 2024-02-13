Непревзойденный Кевин и ошибка Эдерсона. Ман Сити получил гандикап в Дании

Вечером 13 февраля первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов провели «Копенгаген» и «Манчестер Сити» (1:3).

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Поединок состоялся в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».

Горожане открыли счет уже на 10-й минуте встречи. Непревзойденный Кевин де Брюйне забил для Ман Сити быстрый гол.

Копенгаген сравнял счет на 34-й минуте. Голкипер гостей Эдерсон допустил жуткую ошибку – отдал мяч на ногу сопернику. И игроки датского клуба со второго удара отправили мяч в цель.

Затем Бернарду Силва забил гол в раздевалку. Португалец откликнулся на передачу вперед и точно поразил дальний угол. Ман Сити снова вышел вперед (2:1).

В конце второго тайма Фил Фоден поставил в этом матче восклицательный знак, удвоив перевес подопечных Пепа Гвардиолы.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Копенгагена и Манчестер Сити

Горожане обеспечили себе гандикап в два мяча перед ответной встречей, которая запланирована на 6 марта в Манчестере.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч, 13 февраля. Копенгаген, стадион Паркен

Копенгаген (Дания) – Манчестер Сити (Англия) – 1:3

Голы: Маттссон, 34 – Кевин де Брюйне, 10, Бернарду Силва, 45, Фил Фоден, 90+3

Копенгаген: Грабара, Йелерт, Вавро, Маккенна, Дикс, Фальк, Диогу Гонсалвеш (Хойлунд, 70), Маттссон (Ларссон, 81), Эльюнусси, Классон (Корнелиус, 55), Ашури (Соренсен, 81).

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аке, де Брюйне, Грилиш (Доку, 21), Бернарду Силва (Матеуш Нунеш, 78), Родри, Фоден, Холанд.

Предупреждения: Фальк (71), Дикс (74), Нееструп (84).

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея матча