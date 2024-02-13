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Лига Чемпионов
Копенгаген
13.02.2024 22:00 – FT 1 : 3
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
13 февраля 2024, 23:55 | Обновлено 14 февраля 2024, 00:41
1050
2

Непревзойденный Кевин и ошибка Эдерсона. Ман Сити получил гандикап в Дании

Победу в Копенгагене горожанам принесли Кевин де Брюйне и Бернарду Силва

13 февраля 2024, 23:55 | Обновлено 14 февраля 2024, 00:41
1050
2
Непревзойденный Кевин и ошибка Эдерсона. Ман Сити получил гандикап в Дании
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Вечером 13 февраля первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов провели «Копенгаген» и «Манчестер Сити» (1:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».

Горожане открыли счет уже на 10-й минуте встречи. Непревзойденный Кевин де Брюйне забил для Ман Сити быстрый гол.

Копенгаген сравнял счет на 34-й минуте. Голкипер гостей Эдерсон допустил жуткую ошибку – отдал мяч на ногу сопернику. И игроки датского клуба со второго удара отправили мяч в цель.

Затем Бернарду Силва забил гол в раздевалку. Португалец откликнулся на передачу вперед и точно поразил дальний угол. Ман Сити снова вышел вперед (2:1).

В конце второго тайма Фил Фоден поставил в этом матче восклицательный знак, удвоив перевес подопечных Пепа Гвардиолы.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Копенгагена и Манчестер Сити

Горожане обеспечили себе гандикап в два мяча перед ответной встречей, которая запланирована на 6 марта в Манчестере.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч, 13 февраля. Копенгаген, стадион Паркен

Копенгаген (Дания) – Манчестер Сити (Англия) – 1:3

Голы: Маттссон, 34 – Кевин де Брюйне, 10, Бернарду Силва, 45, Фил Фоден, 90+3

Копенгаген: Грабара, Йелерт, Вавро, Маккенна, Дикс, Фальк, Диогу Гонсалвеш (Хойлунд, 70), Маттссон (Ларссон, 81), Эльюнусси, Классон (Корнелиус, 55), Ашури (Соренсен, 81).

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аке, де Брюйне, Грилиш (Доку, 21), Бернарду Силва (Матеуш Нунеш, 78), Родри, Фоден, Холанд.

Предупреждения: Фальк (71), Дикс (74), Нееструп (84).

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Магнус Маттссон (Копенгаген).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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BARA.bass
Эдерсон конечно исполнил, хоть доминация за Сити полная была, но 3 гол на 92 мин забили, а все кто ставил на Сити во основном или фору или инд 3 гола брали, но Сити дожали, 9 сейвов я гребу)
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