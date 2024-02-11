Во вторник, 13 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Копенгаген» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет на стадионе «Паркен».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Megogo.

Копенгаген – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция