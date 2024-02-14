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  4. ГВАРДИОЛА: «Мы помнили, что в Копенгагене случилось с Баварией и МЮ»
Лига Чемпионов
Копенгаген
13.02.2024 22:00 – FT 1 : 3
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
14 февраля 2024, 05:00 | Обновлено 14 февраля 2024, 05:48
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ГВАРДИОЛА: «Мы помнили, что в Копенгагене случилось с Баварией и МЮ»

«Манчестер Сити» выиграл первый матч 1/8 финала в Дании со счетом 3:1

14 февраля 2024, 05:00 | Обновлено 14 февраля 2024, 05:48
96
0
ГВАРДИОЛА: «Мы помнили, что в Копенгагене случилось с Баварией и МЮ»
УЕФА. Пеп Гвардиола

Вечером 13 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграли «Копенгаген» и «Манчестер Сити» (1:3). Поединок прошел в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал матч так:

«Мы провели очень хороший матч. Здорово, что играли в таком темпе, это было классно. Мы были терпеливы в нужные моменты. Я снова горжусь своей командой, но это еще не конец. Третий гол нам очень помог, и я надеюсь, что мы сможем завершить дело перед своими болельщиками и выйти в следующий раунд.

Сегодня основной задачей было не потерять шансы на выход в следующий раунд. Мы пропустили гол (при ошибка Эдерсона), которого можно было избежать, но иногда такое случается. Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч и забили второй гол перед перерывом.

Я знаю, что случилось здесь с «Баварией» и «МЮ». Матчи против «Копенгагена» могут быть очень трудными и напряженными, поэтому мы и задали такой высокий темп».

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Магнус Маттссон (Копенгаген).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
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Копенгаген Манчестер Сити Лига чемпионов Копенгаген - Манчестер Сити Жузеп Гвардиола пресс-конференция
Источник УЕФА
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