ГВАРДИОЛА: «Мы помнили, что в Копенгагене случилось с Баварией и МЮ»
«Манчестер Сити» выиграл первый матч 1/8 финала в Дании со счетом 3:1
Вечером 13 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграли «Копенгаген» и «Манчестер Сити» (1:3). Поединок прошел в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».
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Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал матч так:
«Мы провели очень хороший матч. Здорово, что играли в таком темпе, это было классно. Мы были терпеливы в нужные моменты. Я снова горжусь своей командой, но это еще не конец. Третий гол нам очень помог, и я надеюсь, что мы сможем завершить дело перед своими болельщиками и выйти в следующий раунд.
Сегодня основной задачей было не потерять шансы на выход в следующий раунд. Мы пропустили гол (при ошибка Эдерсона), которого можно было избежать, но иногда такое случается. Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч и забили второй гол перед перерывом.
Я знаю, что случилось здесь с «Баварией» и «МЮ». Матчи против «Копенгагена» могут быть очень трудными и напряженными, поэтому мы и задали такой высокий темп».
События матча
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