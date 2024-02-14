ГВАРДИОЛА: «Мы помнили, что в Копенгагене случилось с Баварией и МЮ»

Вечером 13 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграли «Копенгаген» и «Манчестер Сити» (1:3). Поединок прошел в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».

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Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал матч так:

«Мы провели очень хороший матч. Здорово, что играли в таком темпе, это было классно. Мы были терпеливы в нужные моменты. Я снова горжусь своей командой, но это еще не конец. Третий гол нам очень помог, и я надеюсь, что мы сможем завершить дело перед своими болельщиками и выйти в следующий раунд.

Сегодня основной задачей было не потерять шансы на выход в следующий раунд. Мы пропустили гол (при ошибка Эдерсона), которого можно было избежать, но иногда такое случается. Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч и забили второй гол перед перерывом.

Я знаю, что случилось здесь с «Баварией» и «МЮ». Матчи против «Копенгагена» могут быть очень трудными и напряженными, поэтому мы и задали такой высокий темп».