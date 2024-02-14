13 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играли «Копенгаген» и «Манчестер Сити» (1:2).

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Первый матч прошел в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Копенгагена и Манчестер Сити

Горожане обеспечили себе гандикап в два мяча перед ответной встречей, которая запланирована на 6 марта в Манчестере.

Копенгаген – Манчестер Сити – 1:3. Видео голов и обзор матча