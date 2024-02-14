13.02.2024 22:00 – FT 1 : 3
Лига чемпионов14 февраля 2024, 00:30 | Обновлено 14 февраля 2024, 00:39
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Копенгаген – Манчестер Сити – 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
14 февраля 2024, 00:30 | Обновлено 14 февраля 2024, 00:39
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13 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играли «Копенгаген» и «Манчестер Сити» (1:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч прошел в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Копенгагена и Манчестер Сити
Горожане обеспечили себе гандикап в два мяча перед ответной встречей, которая запланирована на 6 марта в Манчестере.
Копенгаген – Манчестер Сити – 1:3. Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Магнус Маттссон (Копенгаген).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
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