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Копенгаген
13.02.2024 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
13 февраля 2024, 08:06 | Обновлено 13 февраля 2024, 08:07
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Копенгаген – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 13 февраля в 22:00 по Киеву

13 февраля 2024, 08:06 | Обновлено 13 февраля 2024, 08:07
240
0
Копенгаген – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

13 февраля на «Паркен» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Копенгаген» сыграет против «Манчестер Сити». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Копенгаген

Команда - одна из самых молодых в стране. И при этом наиболее успешной за последние десятилетия. В прошлом году получилось оформить свой уже 15-й титул. Не факт, кстати, что золото получится сохранить - неудачно завершив 2023-й год, в местном первенстве львы откатились на третье место. Кстати, зимняя пауза в Дании с ее погодно-климатическими условиями затяжная, и первый официальный поединок на внутренней арене там сыграют только в интервале между поединками с англичанами. Впрочем, вряд ли Якоб Нееструп со своими подопечными всерьез верит в возможный проход этого оппонента. И так получилось здорово: клуб на пару с Баварией вышел из своей группы, оставив за спиной не только Галатасарай, но и Манчестер Юнайтед. Это и подарило выход в 1/8, что уже стало повторением лучшего результата в 2010/2011. В предыдущем цикле датчане были только четвертыми в своей группе.

Манчестер Сити

Клуб в 2023-м году наконец-то закрыл свой давний гештальт, сумев выиграть Лигу чемпионов. За этим последовали и другие международные трофеи, пусть и не настолько статусные, но тоже выигранные впервые: Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира. При этом на внутренней арене в этом сезоне все складывается не идеально, и нет привычного отрыва от конкурентов, наоборот, сами горожане были зимой в статусе догоняющих. Но, безусловно, Пеп среди прочих задач ставит и завоевание снова Ушастого. И осенью, на групповом этапе, его подопечные вообще не сталкивались с какими-то проблемами.

Статистика личных встреч

В прошлом цикле Лиги чемпионов стороны играли между собой на групповом этапе. И при 5-0 в Англии горожане ограничились в Дании нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы практически не видят интриги даже в этом поединке. Но подопечные Гвардиолы уже давно знают, что важен общий итог - можно попробовать ставку на победу хозяев арены при форе +1,5 гола (коэффициент - 1,96).

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Копенгаген Манчестер Сити Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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