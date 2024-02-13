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Динамо Киев
13.02.2024 16:00 – FT 0 : 0
Динамо Тбилиси
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Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 17:50 | Обновлено 13 февраля 2024, 18:02
1651
94

Без ударов в створ. Киевское Динамо сыграло вничью против тбилисского

Принципиальный матч сопровождал сильный ливень, поэтому команды больше боролись с непогодой

13 февраля 2024, 17:50 | Обновлено 13 февраля 2024, 18:02
1651
94
Без ударов в створ. Киевское Динамо сыграло вничью против тбилисского
ФК Динамо Киев

Тренерский штаб киевского «Динамо» под руководством Александра Шовковского явно не торопится следовать опыту некоторых других украинских клубов и продолжает собирать информацию после контрольных поединков в отдельные дни. Накануне «бело-синие» в резервном и экспериментальном составе выиграли с минимальным счетом у латвийской РФШ (1:0), а уже на следующий день их ожидало редкое принципиальное противостояние.

Одноименный клуб из Тбилиси, который в прошлом году проиграл борьбу за чемпионский титул на внутренней арене, под руководством знакомого украинской публике по временам работы в донецком «Шахтере» Андреса Карраско готовился к началу уже новой кампании, и хотя в Грузии климат теплее украинского, но времени до завершения тренировочных сборов у соперников, в отличие от киевлян, было еще достаточно.

Но против Киева они играли все же основной. И под настоящей стеной из дождя, которая очень мешала обеим командам демонстрировать футбол надлежащего качества. Тренировочные поля в Турции, конечно, хороши, но все, что они смогли при таких условиях, это просто не превратиться в обычное болото. Поэтому хоть самому факту проведения этой встречи ничего не угрожало.

Однако на качество футбола погодный фактор имел огромное влияние. Команды достаточно быстро поняли, что нет смысла возиться с мячом вниз, поэтому в обе стороны полетели дальние передачи. Посредственного качества исполнения они были, поэтому ничего создать опасного для ворот футболисты не могли. А потом началась сплошная толкотня, во время которой было много предупреждений, но никаких сдвигов в плане темпа игры.

Лучший момент для гола при таких условиях создали именно киевляне, когда на 31 минуте мяч с правого фланга через ноги Буяльского и Шапаренко достался Кабаеву на дальней стороне штрафной, но тот закрутил удар низом мимо правого угла. Чем-то похожим в завершение тайма отметился и тбилисский коллектив, поэтому по возможностям было 1:1, а вот по счету – те же «нули», что и раньше.

Во второй половине непогода не утихала, а наоборот только усиливалась. Добавились еще и гром и молнии, поэтому антураж был то что надо. И как команды бы ни пытались ускорить темп игры, но особого смысла эти попытки не имели. Они обменялись двумя моментами Гоцеридзе и Ваната посреди второго тайма, после чего началась ротация от киевлян, а по ее завершению ничего интересного, кроме стенки между Супрягой и Диалло с неудачным ударом первого в завершение, мы так и не увидели.

Следующий товарищеский матч у киевского «Динамо» запланирован на 17 февраля. Соперник – тираспольский «Шериф».

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Динамо» Тбилиси – 0:0

Предупреждения: Бражко, 16, Попов, 50, Волошин, 62 – Ломинадзе, 39

«Динамо» Киев: Бущан (Нещерет, 46) – Вивчаренко (Дубинчак, 75), Михавко (Сирота, 75), Попов (Дячук, 75), Караваев (Гусев, 75) – Бражко, Шапаренко (Царенко, 35) – Кабаев (Супряга, 75), Буяльский (Диалло, 75), Волошин (Бенито, 67) – Ванат (Пономаренко, 75).

«Динамо» Тбилиси: Макацария – Кике, Акпуджи, Каландадзе, Майсуардзе – Симон, Ломинадзе – Сихарулашвили, Романовский, Сантис – Акила.

Стадион: «Kaya Palazzo» (Белек, Турция).

ДИНАМО КИЕВ – ДИНАМО ТБИЛИСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 95
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Нет это не Лехия с Польши🤣🤣🤣 да ещё пропускать от таких.
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FunnyCat_____
 
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+1
Лига конференций без динамо
Без ударов в створ ,а потом удивляются  автобусники  дырявые почему их насилуют в квалификацие Лке ноунеймы всякие 
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+1
Показать Скрыть 19 ответов
Vitaliksaj
Брат Хацкевича на тренерской лавке что вы ожидали
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0
vovei
Опустились до уровня Караваева
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0
Лига конференций без динамо
Как думаете с такой игрой динамо дырявое в первом квалификационом  раунде вылетет в Лке от команд из Гибралтара  или Андорры ,или во втором раунде от команды из Косово ?
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0
Показать Скрыть 7 ответов
OnlyKharkov
Оце я розумію. Прєтєндєнт на чемпіонства динама києв 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
Е бануться! Играло Динамо, а на ветке 90% рыговских коментов))) 
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Dora
Да уж....." Без ударів у площину воріт"......нема що сказати навіть.....і це товариський матч.....одне питання виникає....Як так взагалі можна,щоб за цілу гру ні разу не вдарити в площину воріт????
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-1
Remark
Накуй йдіть, полупідори риговські зі своїми коментами))Лайно ригівське вже всралося під себе і воняє 
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-2
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Alexander Киев
Ну.. як не крути, але тут нічия із 2-ю командою Грузії. А це вже ого-го! Успіх на років 10 вперед для дирки суркіса і його шавок дирка то 5-та в УПЛ, тому це перемога!
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-2
Показать Скрыть 3 ответа
Alexander Киев
в єврокубках відіграються! Але це не точно
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-2
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OtsoCity
Лайно суркисів,так як гра чого мовчите ?
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-3
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AK.228
Нічого страшного .. це такий план та тактика 
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-3
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PUMA
Короче,у любителей золотого дождя маленький праздник перед унижением захтера от Марселя.
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-3
Показать Скрыть 13 ответов
PUMA
Ох праздник у обоссаный ботов.Почему против топ клуба с пердива Польшы когда захтер не смог такого топа обыграть ,то ошибки аборта (
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-3
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Bulba_sumkin
Все силы берегут на кубок, но есть один нюанс))) 
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
PUMA
А я не пойму у днонецких выблядков понос,перед унижение захтера от Марселя ?
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-4
Показать Скрыть 8 ответов
OtsoCity
Хто дивився ,як гра найтитулованішого лайна ?
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-5
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Sheva19
Там Узбеки уже вернулись с Кубка Азии с Пахтакором ещё надо раз сыграть 
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-7
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