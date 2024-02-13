Без ударов в створ. Киевское Динамо сыграло вничью против тбилисского

Тренерский штаб киевского «Динамо» под руководством Александра Шовковского явно не торопится следовать опыту некоторых других украинских клубов и продолжает собирать информацию после контрольных поединков в отдельные дни. Накануне «бело-синие» в резервном и экспериментальном составе выиграли с минимальным счетом у латвийской РФШ (1:0), а уже на следующий день их ожидало редкое принципиальное противостояние.

Одноименный клуб из Тбилиси, который в прошлом году проиграл борьбу за чемпионский титул на внутренней арене, под руководством знакомого украинской публике по временам работы в донецком «Шахтере» Андреса Карраско готовился к началу уже новой кампании, и хотя в Грузии климат теплее украинского, но времени до завершения тренировочных сборов у соперников, в отличие от киевлян, было еще достаточно.

Но против Киева они играли все же основной. И под настоящей стеной из дождя, которая очень мешала обеим командам демонстрировать футбол надлежащего качества. Тренировочные поля в Турции, конечно, хороши, но все, что они смогли при таких условиях, это просто не превратиться в обычное болото. Поэтому хоть самому факту проведения этой встречи ничего не угрожало.

Однако на качество футбола погодный фактор имел огромное влияние. Команды достаточно быстро поняли, что нет смысла возиться с мячом вниз, поэтому в обе стороны полетели дальние передачи. Посредственного качества исполнения они были, поэтому ничего создать опасного для ворот футболисты не могли. А потом началась сплошная толкотня, во время которой было много предупреждений, но никаких сдвигов в плане темпа игры.

Лучший момент для гола при таких условиях создали именно киевляне, когда на 31 минуте мяч с правого фланга через ноги Буяльского и Шапаренко достался Кабаеву на дальней стороне штрафной, но тот закрутил удар низом мимо правого угла. Чем-то похожим в завершение тайма отметился и тбилисский коллектив, поэтому по возможностям было 1:1, а вот по счету – те же «нули», что и раньше.

Во второй половине непогода не утихала, а наоборот только усиливалась. Добавились еще и гром и молнии, поэтому антураж был то что надо. И как команды бы ни пытались ускорить темп игры, но особого смысла эти попытки не имели. Они обменялись двумя моментами Гоцеридзе и Ваната посреди второго тайма, после чего началась ротация от киевлян, а по ее завершению ничего интересного, кроме стенки между Супрягой и Диалло с неудачным ударом первого в завершение, мы так и не увидели.

Следующий товарищеский матч у киевского «Динамо» запланирован на 17 февраля. Соперник – тираспольский «Шериф».

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Динамо» Тбилиси – 0:0

Предупреждения: Бражко, 16, Попов, 50, Волошин, 62 – Ломинадзе, 39

«Динамо» Киев: Бущан (Нещерет, 46) – Вивчаренко (Дубинчак, 75), Михавко (Сирота, 75), Попов (Дячук, 75), Караваев (Гусев, 75) – Бражко, Шапаренко (Царенко, 35) – Кабаев (Супряга, 75), Буяльский (Диалло, 75), Волошин (Бенито, 67) – Ванат (Пономаренко, 75).

«Динамо» Тбилиси: Макацария – Кике, Акпуджи, Каландадзе, Майсуардзе – Симон, Ломинадзе – Сихарулашвили, Романовский, Сантис – Акила.

Стадион: «Kaya Palazzo» (Белек, Турция).

ДИНАМО КИЕВ – ДИНАМО ТБИЛИСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C