Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 0:0. Сыграли без ворот. Обзор матча
Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка
Во вторник, 13 февраля, на сборе в Турции киевское «Динамо» провело контрольный поединок с «Динамо» из Тбилиси.
Встреча завершилась вничью 0:0.
Всю игру футболисты команд боролись не только друг с другом, а и с кознями небесной канцелярии в виде ливня, который не прекращался с первой до последней минуты поединка. В столь сложных погодных условиях соперники разошлись вовсе без ударов по воротам.
Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 0:0. Видео и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Отстранение от международных соревнований серьезно ударило по карману олимпийской чемпионки
Букмекеры уже вовсе не верят в триумф подопечных Мичела, коэффициент – 10.00