Во вторник, 13 февраля, на сборе в Турции киевское «Динамо» провело контрольный поединок с «Динамо» из Тбилиси.

Встреча завершилась вничью 0:0.

Всю игру футболисты команд боролись не только друг с другом, а и с кознями небесной канцелярии в виде ливня, который не прекращался с первой до последней минуты поединка. В столь сложных погодных условиях соперники разошлись вовсе без ударов по воротам.

Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 0:0. Видео и обзор матча