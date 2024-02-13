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Динамо Киев
13.02.2024 16:00 – FT 0 : 0
Динамо Тбилиси
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Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 18:29 | Обновлено 13 февраля 2024, 18:32
227
0

Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 0:0. Сыграли без ворот. Обзор матча

Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка

13 февраля 2024, 18:29 | Обновлено 13 февраля 2024, 18:32
227
0
Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 0:0. Сыграли без ворот. Обзор матча
ФК Динамо Киев

Во вторник, 13 февраля, на сборе в Турции киевское «Динамо» провело контрольный поединок с «Динамо» из Тбилиси.

Встреча завершилась вничью 0:0.

Всю игру футболисты команд боролись не только друг с другом, а и с кознями небесной канцелярии в виде ливня, который не прекращался с первой до последней минуты поединка. В столь сложных погодных условиях соперники разошлись вовсе без ударов по воротам.

Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 0:0. Видео и обзор матча

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Источник Sport.ua
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