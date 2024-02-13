Во вторник, 13-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и грузинское «Динамо» Тбилиси. Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Kaya Palazzo», начало в 16:00.

Накануне команда Александра Шовковского минимально обыграла латвийскую РФШ (1:0) в, скажем прямо, резервном составе. Следовательно, на следующий день должна играть предполагаемая «основа», футболисты из которой получили днем ранее где-то 25 минут игрового времени. Соперник – очень принципиальный, «одноклубники» из Тбилиси, поэтому историческое противостояние рискует заиграть новыми красками.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Динамо» Тбилиси, за которой можно следить в украинской версии сайта.