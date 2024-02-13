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Динамо Киев
13.02.2024 16:00 - : -
Динамо Тбилиси
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Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 12:45 | Обновлено 13 февраля 2024, 13:13
85
0

Динамо Киев – Динамо Тбилиси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

13 февраля 2024, 12:45 | Обновлено 13 февраля 2024, 13:13
85
0
Динамо Киев – Динамо Тбилиси. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

Во вторник, 13-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и грузинское «Динамо» Тбилиси. Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Kaya Palazzo», начало в 16:00.

Накануне команда Александра Шовковского минимально обыграла латвийскую РФШ (1:0) в, скажем прямо, резервном составе. Следовательно, на следующий день должна играть предполагаемая «основа», футболисты из которой получили днем ранее где-то 25 минут игрового времени. Соперник – очень принципиальный, «одноклубники» из Тбилиси, поэтому историческое противостояние рискует заиграть новыми красками.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Динамо» Тбилиси, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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