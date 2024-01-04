Ассист Довбика, феерия Жироны, сухой матч Лунина, Коноплянка покинул Клуж

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 3 января.

1A. Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико

Шикарный матч в Жироне завершился победой хозяев поля

1B. ВИДЕО. Довбик мастерски ассистировал на легенду Нидерландов

Украинский нападающий отдал уже 5 голевую передачу в Ла Лиге

1C. У кого 9.4? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу жиронцев, Артем отметился ассистом

2A. Лунин провел сухой матч. Гол Рюдигера принес Реалу победу над Мальоркой

В конце первого тайма украинский голкипер получил желтую карточку

2B. Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой

Украинский вратарь провел на поле весь матч

3. ПСЖ с голом Мбаппе обыграл Тулузу и стал обладателем Суперкубка Франции

Парижане в 12-й раз в истории выиграли подобный трофей, и это рекорд

4. ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка покинул румынский ЧФР Клуж

Украинский вингер ранее подверг критике главного тренера команды

5. Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»

Алексей попытался оправдаться и признал ошибку

6. Надежда только на Свитолину. Цуренко вылетела из турнира WTA 250 в Окленде

Леся в трех сетах проиграла Диан Парри в 1/8 финала

7A. Неожиданный разгром на старте сезона. Калинина проиграла Бюрель в Брисбене

Ангелина уступила Кларе в 1/16 финала соревнований в Австралии

7B. С тейпом на ноге. Костюк уступила Касаткиной в Брисбене и не пожала руку

Марта в двух сетах проиграла Дарье на турнире WTA 500 в Австралии

8. Галичанка провалила второй тайм и проиграла матч Люблину в 11 мячей

Львовская команда в чемпионате Польши занимает 6-е место, имея 12 очков

9. Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Мы вписали свои фамилии в историю Кривбасса»

Защитник «красно-белых» – о первой части сезона криворожской команды

10A. Беллингем и еще 7 лучших трансферов минувшего лета

Рассматриваем самые удачные сделки клубов в летнее трансферное окно

10B. Деньги не пахнут? 6 иностранных тренеров, которые работают в рпл

Один был тренером сборной Испании, четверо приехали в рф после 24.02.2022