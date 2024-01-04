Ассист Довбика, феерия Жироны, сухой матч Лунина, Коноплянка покинул Клуж
Главные новости за 3 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 3 января.
1A. Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Шикарный матч в Жироне завершился победой хозяев поля
1B. ВИДЕО. Довбик мастерски ассистировал на легенду Нидерландов
Украинский нападающий отдал уже 5 голевую передачу в Ла Лиге
1C. У кого 9.4? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу жиронцев, Артем отметился ассистом
2A. Лунин провел сухой матч. Гол Рюдигера принес Реалу победу над Мальоркой
В конце первого тайма украинский голкипер получил желтую карточку
2B. Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой
Украинский вратарь провел на поле весь матч
3. ПСЖ с голом Мбаппе обыграл Тулузу и стал обладателем Суперкубка Франции
Парижане в 12-й раз в истории выиграли подобный трофей, и это рекорд
4. ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка покинул румынский ЧФР Клуж
Украинский вингер ранее подверг критике главного тренера команды
5. Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
Алексей попытался оправдаться и признал ошибку
6. Надежда только на Свитолину. Цуренко вылетела из турнира WTA 250 в Окленде
Леся в трех сетах проиграла Диан Парри в 1/8 финала
7A. Неожиданный разгром на старте сезона. Калинина проиграла Бюрель в Брисбене
Ангелина уступила Кларе в 1/16 финала соревнований в Австралии
7B. С тейпом на ноге. Костюк уступила Касаткиной в Брисбене и не пожала руку
Марта в двух сетах проиграла Дарье на турнире WTA 500 в Австралии
8. Галичанка провалила второй тайм и проиграла матч Люблину в 11 мячей
Львовская команда в чемпионате Польши занимает 6-е место, имея 12 очков
9. Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Мы вписали свои фамилии в историю Кривбасса»
Защитник «красно-белых» – о первой части сезона криворожской команды
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10B. Деньги не пахнут? 6 иностранных тренеров, которые работают в рпл
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