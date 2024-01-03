Неожиданный разгром на старте сезона. Калинина проиграла Бюрель в Брисбене

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 27) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В 1/16 финала украинка в двух сетах разгромно проиграла Кларе Бюрель (Франция, WTA 56) за 1 час и 20 минут.

WTA 500 Брисбен. Хард. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) [12] – Клара Бюрель (Франция) – 4:6, 1:6

Это была третья встреча теннисисток. Ангелина проиграла второй очный поединок.

Для Калининой это был первый матч в 2024 году.

В 1/8 финала соревнований в Брисбене Бюрель сыграет против восьмой сеяной Виктории Азаренко.

Ранее с турнира в Брисбене вылетела также и Марта Костюк, которая проиграла Дарье Касаткиной.