Неожиданный разгром на старте сезона. Калинина проиграла Бюрель в Брисбене
Ангелина уступила Кларе в 1/16 финала соревнований в Австралии
Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 27) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).
В 1/16 финала украинка в двух сетах разгромно проиграла Кларе Бюрель (Франция, WTA 56) за 1 час и 20 минут.
WTA 500 Брисбен. Хард. 1/16 финала
Ангелина Калинина (Украина) [12] – Клара Бюрель (Франция) – 4:6, 1:6
Это была третья встреча теннисисток. Ангелина проиграла второй очный поединок.
Для Калининой это был первый матч в 2024 году.
В 1/8 финала соревнований в Брисбене Бюрель сыграет против восьмой сеяной Виктории Азаренко.
Ранее с турнира в Брисбене вылетела также и Марта Костюк, которая проиграла Дарье Касаткиной.
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