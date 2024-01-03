Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Неожиданный разгром на старте сезона. Калинина проиграла Бюрель в Брисбене
WTA
03 января 2024, 09:25 | Обновлено 03 января 2024, 09:26
1272
2

Неожиданный разгром на старте сезона. Калинина проиграла Бюрель в Брисбене

Ангелина уступила Кларе в 1/16 финала соревнований в Австралии

03 января 2024, 09:25 | Обновлено 03 января 2024, 09:26
1272
2
Неожиданный разгром на старте сезона. Калинина проиграла Бюрель в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 27) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В 1/16 финала украинка в двух сетах разгромно проиграла Кларе Бюрель (Франция, WTA 56) за 1 час и 20 минут.

WTA 500 Брисбен. Хард. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) [12] – Клара Бюрель (Франция) – 4:6, 1:6

Это была третья встреча теннисисток. Ангелина проиграла второй очный поединок.

Для Калининой это был первый матч в 2024 году.

В 1/8 финала соревнований в Брисбене Бюрель сыграет против восьмой сеяной Виктории Азаренко.

Ранее с турнира в Брисбене вылетела также и Марта Костюк, которая проиграла Дарье Касаткиной.

По теме:
Костюк / Бабош – Букша / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
С тейпом на ноге. Костюк уступила Касаткиной в Брисбене и не пожала руку
Ангелина Калинина Клара Бюрель WTA Брисбен
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Надежда только на Свитолину. Цуренко вылетела из турнира WTA 250 в Окленде
Теннис | 03 января 2024, 09:35 5
Надежда только на Свитолину. Цуренко вылетела из турнира WTA 250 в Окленде
Надежда только на Свитолину. Цуренко вылетела из турнира WTA 250 в Окленде

Леся в трех сетах проиграла Диан Парри в 1/8 финала

«Нечего терять». Радукану прокомментировала предстоящий матч со Свитолиной
Теннис | 03 января 2024, 03:23 0
«Нечего терять». Радукану прокомментировала предстоящий матч со Свитолиной
«Нечего терять». Радукану прокомментировала предстоящий матч со Свитолиной

Элина сыграет против Эммы в 1/8 финала турнира WTA 250 в Окленде

Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Футбол | 02.01.2024, 14:19
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Футбол | 02.01.2024, 16:46
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
Хоккей | 03.01.2024, 00:02
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Ад
Яку ж бездарно-ганебну гру показала сьогодні Геля.Ну що ж спробуємо списати це на нещасний випадок початку сезону,потім висновки будуть жорстокіші.
Ответить
+1
paw
На корті замість Калініної була якась неповоротка дерев'яна колода!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
01.01.2024, 20:59 10
Футбол
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
02.01.2024, 00:23 7
Футбол
Барселона готовится сменить наставника. Известен кандидат
Барселона готовится сменить наставника. Известен кандидат
02.01.2024, 10:01
Баскетбол
Молодежный ЧМ. Финляндия выиграла в овертайме и вышла в полуфинал
Молодежный ЧМ. Финляндия выиграла в овертайме и вышла в полуфинал
02.01.2024, 15:49 1
Хоккей
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
01.01.2024, 20:00 1
Футбол
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
02.01.2024, 22:37 13
Футбол
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
01.01.2024, 18:27 16
Футбол
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
02.01.2024, 14:11 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем