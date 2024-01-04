У кого 9.4? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико

3 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу жиронцев.

Украинский форвард «красно-белых» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани.

На 39-й украинец отметился ассистом на Дэйли Блинда. Для Артема эта голевая передача стала 6-й в футболке «Жироны» и 5-й в сезоне чемпионата Испании 2023/24.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.3 баллов.

За матч Артем нанес 2 удара по воротам, 1 из которых пришелся в створ, отдал 7 точных пасов из 11 (67%), 1 раз успешно обвел соперника и выиграл 2 единоборства.

Лучшим игроком поединка был признан автор хет-трика в составе «Атлетико» Альваро Мората (9.4).

Наивысший балл в составе «Жироны» получил голкипер команды Пауло Гассанига (8.2), на счету которого 9 сейвов. У его визави Яна Облака 5 спасений ворот «матрасников» (в том числе и после удара Артема Довбика) и оценка в 6.5 баллов.

Худший игрок встречи – капитан «Атлетико» Коке (5.6).

Оценки WhoScored за матч Жирона – Атлетико – 4:3