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Испания
04 января 2024, 01:10 | Обновлено 04 января 2024, 01:19
1934
0

У кого 9.4? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу жиронцев, Артем отметился ассистом

04 января 2024, 01:10 | Обновлено 04 января 2024, 01:19
1934
0
У кого 9.4? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

3 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу жиронцев.

Украинский форвард «красно-белых» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани.

На 39-й украинец отметился ассистом на Дэйли Блинда. Для Артема эта голевая передача стала 6-й в футболке «Жироны» и 5-й в сезоне чемпионата Испании 2023/24.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.3 баллов.

За матч Артем нанес 2 удара по воротам, 1 из которых пришелся в створ, отдал 7 точных пасов из 11 (67%), 1 раз успешно обвел соперника и выиграл 2 единоборства.

Лучшим игроком поединка был признан автор хет-трика в составе «Атлетико» Альваро Мората (9.4).

Наивысший балл в составе «Жироны» получил голкипер команды Пауло Гассанига (8.2), на счету которого 9 сейвов. У его визави Яна Облака 5 спасений ворот «матрасников» (в том числе и после удара Артема Довбика) и оценка в 6.5 баллов.

Худший игрок встречи – капитан «Атлетико» Коке (5.6).

Оценки WhoScored за матч Жирона – Атлетико – 4:3

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Коке Пауло Гассанига Артем Довбик Альваро Мората Ян Облак оценки WhoScored Жирона Атлетико Мадрид Жирона - Атлетико Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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