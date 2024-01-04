У кого 9.4? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу жиронцев, Артем отметился ассистом
3 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу жиронцев.
Украинский форвард «красно-белых» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 67 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани.
На 39-й украинец отметился ассистом на Дэйли Блинда. Для Артема эта голевая передача стала 6-й в футболке «Жироны» и 5-й в сезоне чемпионата Испании 2023/24.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.3 баллов.
За матч Артем нанес 2 удара по воротам, 1 из которых пришелся в створ, отдал 7 точных пасов из 11 (67%), 1 раз успешно обвел соперника и выиграл 2 единоборства.
Лучшим игроком поединка был признан автор хет-трика в составе «Атлетико» Альваро Мората (9.4).
Наивысший балл в составе «Жироны» получил голкипер команды Пауло Гассанига (8.2), на счету которого 9 сейвов. У его визави Яна Облака 5 спасений ворот «матрасников» (в том числе и после удара Артема Довбика) и оценка в 6.5 баллов.
Худший игрок встречи – капитан «Атлетико» Коке (5.6).
Оценки WhoScored за матч Жирона – Атлетико – 4:3
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