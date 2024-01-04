Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Шикарный матч в Жироне завершился победой хозяев поля
В испанской Ла Лиге состоялся матч 19 тура, в котором встретились «Жирона» и мадридский «Атлетико». Матч прошел в Жироне на стадионе «Эстади Монтиливи» и завершился победой хозяев поля со счетом 4:3.
Уже на первой минуте встречи отличный шанс открыть счет упустил Артем Довбик: украинец замкнул прострел с фланга, но не попал в ворота. И все же, активность на стартовых минутах принесла успех «Жироне». Индивидуальным мастерством блеснул Валери Фернандес, который принял мяч перед штрафной соперников и обводящим ударом пробил точно в угол. Впрочем, «матрасники» довольно быстро отыгрались. Свой рейд в штрафную соперников точным ударом завершил Мората. Поначалу арбитр зафиксировал оффсайд у форварда, но после помощи ВАР засчитал взятие ворот.
Ко второму взятию ворот «Атлетико» в середине первого тайма привела ошибка Коке, у которого отобрал мяч Мартин. С ударом соперника Облак справился, но Савио уверенно сыграл на добивании. А незадолго до перерыва Довбик передачу в штрафную продлил на дальнюю штангу и мяч в ворота переправил Блинд.
«Матрасники» еще в первом тайме сумели сократить отставание в счете: точным ударом снова отличился Мората. Форвард уже в первом тайме мог оформить хет-трик, но с линии вратарской Мората не попал в ворота «Жироны».
Гости агрессивно начали вторую половину встречи: напряжение у ворот «Жироны» не прекращалось, а Гассанига несколько раз выручил свою команду. Но и голкипер «бело-красных» оказался бессилен после техничного удара Мораты, которому мастерской передачей ассистировал Де Пауль. Второй раз в матче сравняв счет, «матрасники» продолжили активно атаковать, но больше голевых моментов создать не смогли. А «Жирона» ответила ударом Довбика, который не без труда парировал Облак.
Развязка этого драматичного поединка состоялась в компенсированное время, когда казалось, что команды уже согласились на ничью. Мартин в штрафной «Атлетико» оказался в окружении соперников, но сумел нанести удар в верхний угол. Хозяева вырвали победу, и двоевластие во главе турнирной таблицы Ла Лиги сохранилось.
Ла Лига. 19 тур.
«Жирона» – «Атлетико» – 4:3
Голы: Валери (2), Савио (27), Блинд (39), Мартин (91) – Мората (14, 44, 54)
Предупреждение: Эрмосо (91)
«Жирона»: Гассанига, Коуту, Э.Гарсия, Блинд, Гутьеррес, Торре (Мартинес, 67), Мартин, А.Гарсия, Валери (Солис, 59), Савио (Порту, 89), Довбик (Стуани, 67).
«Атлетико»: Облак, Льоренте, Хименес, Витсель, Эрмосо, Рикельме (Корреа, 77), Де Пауль (Депай, 86), Коке, Лино (Молина, 46), Гризманн (Ньигес, 89), Мората (Аспиликуэта, 89).
Стадион «Эстади Монтиливи» (Жирона, Испания)
События матча
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