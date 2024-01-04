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Чемпионат Испании
Жирона
03.01.2024 22:30 – FT 4 : 3
Атлетико Мадрид
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Испания
04 января 2024, 00:30 | Обновлено 04 января 2024, 01:48
4401
30

Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико

Шикарный матч в Жироне завершился победой хозяев поля

04 января 2024, 00:30 | Обновлено 04 января 2024, 01:48
4401
30
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

В испанской Ла Лиге состоялся матч 19 тура, в котором встретились «Жирона» и мадридский «Атлетико». Матч прошел в Жироне на стадионе «Эстади Монтиливи» и завершился победой хозяев поля со счетом 4:3.

Уже на первой минуте встречи отличный шанс открыть счет упустил Артем Довбик: украинец замкнул прострел с фланга, но не попал в ворота. И все же, активность на стартовых минутах принесла успех «Жироне». Индивидуальным мастерством блеснул Валери Фернандес, который принял мяч перед штрафной соперников и обводящим ударом пробил точно в угол. Впрочем, «матрасники» довольно быстро отыгрались. Свой рейд в штрафную соперников точным ударом завершил Мората. Поначалу арбитр зафиксировал оффсайд у форварда, но после помощи ВАР засчитал взятие ворот.

Ко второму взятию ворот «Атлетико» в середине первого тайма привела ошибка Коке, у которого отобрал мяч Мартин. С ударом соперника Облак справился, но Савио уверенно сыграл на добивании. А незадолго до перерыва Довбик передачу в штрафную продлил на дальнюю штангу и мяч в ворота переправил Блинд.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Матрасники» еще в первом тайме сумели сократить отставание в счете: точным ударом снова отличился Мората. Форвард уже в первом тайме мог оформить хет-трик, но с линии вратарской Мората не попал в ворота «Жироны».

Гости агрессивно начали вторую половину встречи: напряжение у ворот «Жироны» не прекращалось, а Гассанига несколько раз выручил свою команду. Но и голкипер «бело-красных» оказался бессилен после техничного удара Мораты, которому мастерской передачей ассистировал Де Пауль. Второй раз в матче сравняв счет, «матрасники» продолжили активно атаковать, но больше голевых моментов создать не смогли. А «Жирона» ответила ударом Довбика, который не без труда парировал Облак.

Развязка этого драматичного поединка состоялась в компенсированное время, когда казалось, что команды уже согласились на ничью. Мартин в штрафной «Атлетико» оказался в окружении соперников, но сумел нанести удар в верхний угол. Хозяева вырвали победу, и двоевластие во главе турнирной таблицы Ла Лиги сохранилось.

Getty Images/Global Images Ukraine

Ла Лига. 19 тур.

«Жирона» – «Атлетико» – 4:3

Голы: Валери (2), Савио (27), Блинд (39), Мартин (91) – Мората (14, 44, 54)

Предупреждение: Эрмосо (91)

«Жирона»: Гассанига, Коуту, Э.Гарсия, Блинд, Гутьеррес, Торре (Мартинес, 67), Мартин, А.Гарсия, Валери (Солис, 59), Савио (Порту, 89), Довбик (Стуани, 67).

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Хименес, Витсель, Эрмосо, Рикельме (Корреа, 77), Де Пауль (Депай, 86), Коке, Лино (Молина, 46), Гризманн (Ньигес, 89), Мората (Аспиликуэта, 89).

Стадион «Эстади Монтиливи» (Жирона, Испания)

ЖИРОНА – АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мартин (Жирона).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Дейли Блинд (Жирона).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Жирона).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Валери Фернандес (Жирона).
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Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Жирона - Атлетико отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 30
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Octopus
Когда-то Аталанта забила больше всех в топ-5 лигах, я писал, что они продали душу дьяволу. Не знаю, кому продала душу Жирона, но больше них сейчас забила только Бавария.
Пусть сказка продолжается, такие команд как Лестер, Аталанта, Жирона помогают не терять веру в футбол.
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+15
Показать Скрыть 1 ответ
u6464u
Божевільний матч , благо нашім хлопцям Жирони які дали звернуть увагу на цю гру , так би і недивився мабуть , а так побачив дійсно Футбол .
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+10
Виктор Войцеховский
Жирона терпела, терпела во втором тайме, отбивалась. Вроде все уже согласились на ничью и тут опа и забили. Кто бы что не говорил, клуб учится играть с грандами и сделал огромный шаг вперед. Барса и Атлетико побеждены.
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+8
VARioR
Дуже класний матч і надважлива перемога для Жирони. З однієї сторони не відпустили Реал, а з іншої -- відрізали прямих конкурентів на 10 очок. Шкода, що Довбик не забив, маючи дві чудові нагоди, проте зробив шикарний асист. Потрібно трохи навести лад у захисті і чому б не замахнутися на чемпіонство.
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+8
Nordenus
Продолжают творить чудеса, это просто писец какой то)) Проходной двор в обороне Жироны в каждом матче, но забивают в итоге больше чем пропускают.
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Maximus
Крутой матч получился! Обе команды играли сильно. Много моментов, много голов, достаточно сейвов, куча дриблинга. И, конечно, чудесная концовка! За это мы и любим футбол! 
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+5
LOVARE
Впервые за долгое время оставляю ком здесь, ну что-ж, ЖИРОНАААААА! 
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+5
Viktor Shuper
матч просто жесть) катлєтіки в 2 таймі дуже тиснули і були ближче до перемоги, добре що все так закінчилось. Жироні терміново підсилити захист потрібно і можна всерйоз намагатися битися за чемпіонство
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+4
Микола Захарченко
Жирона діє за принципом -  ви заб'єте скільки зможете , а ми скільки захочемо )! Далі буде !
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+3
aka_MIK
Крутейший матч! Никогда ещё не видел на поле сразу 4 мяча одновременно ) Жиронисты чрезвычайно были заряжены на победу, даже в самом конце матча, никто и не думал отдать назад или придержать, только вперед! особенно Ян Коуту, просто Роберто Карлос какой-то
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+2
Показать Скрыть 4 ответа
December 32
Мне казалось, что у Джіроны кислород закончился.   Но тут Иван, арендованный у Вильярреала,  вдруг  снял паутину Облаку.
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+2
Viktor Shuper
нікуди поки не треба йти ні Довбику, ні Віті. куди йти, в донне Челсі, яке мучиться, а не грає? та й навіщо йти? Жирона прямо зараз творить історію і має всі шанси принаймні вийти в Лігу Чемпіонів. це дуже круто. умовному Челсі поки таке не світить
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+1
uausa
За весь минулий сезон Жирона напрацювала на 49 очок. За половину цього сезону вже є 48. Що вони їдять?
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
December 32
Мората (14, 44, 54))))   Накаркал сам себе 4-й гол.
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+1
Viktor Shuper
цікаво що ні Довбик, ні Грізман не забили 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Alex Komnin
Захисту у Жирони нема. Якщо надійде запрошення від англійців - Довбику треба йти хоч у січні. Циганкову теж. Жирона може й чемпіоном стати, але це команда одного сезону. Може хтось у щось вірить, але футбол - це не суто гравці на полі й тренер. У Жирони таких грошей нема. Пригадую 1-2 сезону симпатичну Малагу с Мануелем Пелегріні, яка й з Боруссією гарно виглядала, але не більш. Довбику було б добре піти до Челсі чи Ньюкасла, а Циганкову кудись до Роми.
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-3
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