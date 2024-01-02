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Чемпионат Испании
Жирона
03.01.2024 22:30 - : -
Атлетико Мадрид
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Испания
02 января 2024, 23:15 | Обновлено 02 января 2024, 23:31
297
0

Жирона – Атлетико. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19 тура испанской Ла Лиги

02 января 2024, 23:15 | Обновлено 02 января 2024, 23:31
297
0
Жирона – Атлетико. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 января, состоится матч 19 тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико». Матч пройдет в Жироне на стадионе «Эстади Монтиливи», стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Бело-красные» вместе с «Реалом» возглавляют турнирную таблицу испанского чемпионата. Большой вклад в успехи жиронской команды делают украинцы Андрей Довбик и Виктор Цыганков (экс-полузащитник «Динамо» в середине декабря получил травму, но уже тренируется вместе с партнерами). Отметим, что «Жирона» на данный момент лидирует по показателю забитых голов в Ла Лиге. «Атлетико» является одним из ближайших преследователей лидеров, отставая от них на семь очков. В прошлом туре каталонцы сыграли вничью с «Бетисом» (1:1), а «матрасники» обыграли «Севилью» (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жирона» – «Атлетико», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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