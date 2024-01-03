3 января на «Монтиливи» пройдет матч 19-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Жирона

Команда подходит к концу первого круга нынешней темпорады в достаточно неоднозначном статусе. С одной стороны, она проводит только второй сезон кряду на таком уровне, и прошлая, дебютная попытка закрепиться на этом уровне обернулась вылетом - а сейчас удается уверенно держаться в лидерах. И не зря уже УЕФА начало предупреждать, что не допустит клуб в Лигу чемпионов из-за общих с Манчестер Сити владельцев. С другой, давление на экс-новичка растет. И это уже, похоже, сказалось в прошлом туре. Была роскошная возможность подарить на Рождество болельщикам единоличное 1-е место - для этого нужно было только удержать победу над Бетисом. Но, несмотря на очередной гол Довбика, хладнокровно реализовавшего пенальти, все закончилось только 1:1 - соперник сравнял на 88-й минуте.

Атлетико

Клуб - единственный, кто не отдыхал полноценно в эти зимние праздники в Испании. Правда, в компании Севильи, ведь в свое время, еще в 4-м туре, вмешалась погода. В итоге стороны встретились только 23-го декабря, и очень непростая, 1:0, победа досталась матрасникам. Попотеть партнеров заставил Сеюнджу, который вышел на замену на 66-й минуте, и быстро заработал красную. Впрочем, вдесятером подопечные Диего Симеоне оформили минимально необходимый результат с кризисной Белой Андалусией, так что догнали по очкам Барселону - у обоих по 38 очков. Таким образом, пока что главную задачу Чоло-Тим на внутренней арене выполняет, он в топ-4 (еще и в Лиге чемпионов после прошлогоднего провала выиграл группу). Но стоит помнить не только о Жироне выше, но и о Атлетике, что в трех очках позади.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне матрасники минимально, 2:1 и 1:0, но выиграли оба поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут равную и довольно зрелищную борьбу. Но Атлетико всегда заточен на результат, так что ждем тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,69).