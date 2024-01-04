В среду, 3 января, проходил матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико». Игра состоялась на стадионе «Эстади Монтилливи», что находится в Жироне.

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Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:30 по киевскому времени.

Победу со счетом 4:3 одержала каталонская «Жирона».

Ла Лига. 19-й тур, 3 января

Жирона – Атлетико – 4:3

Голы: Валери, 2, Савио, 27, Блинд, 39, Мартин, 90+1 – Мората, 14, 44, 54

ГОЛ! 1:0, Валери (2 мин.)

ГОЛ! 1:1, Альваро Мората (14 мин.)

ГОЛ! 2:1, Савио (26 мин.)

ГОЛ! 3:1, Блинд (39 мин.)

ГОЛ! 3:2, Альваро Мората(44 мин.)

ГОЛ! 3:3, Альваро Мората(54 мин.)

ГОЛ! 4:3, Иван Мартин(90+1 мин.)