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Чемпионат Испании
Жирона
03.01.2024 22:30 – FT 4 : 3
Атлетико Мадрид
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Испания
04 января 2024, 00:35 | Обновлено 04 января 2024, 00:41
4299
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Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов

3 января прошел матч 19-го тура Ла Лиги

04 января 2024, 00:35 | Обновлено 04 января 2024, 00:41
4299
0
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 января, проходил матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико». Игра состоялась на стадионе «Эстади Монтилливи», что находится в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:30 по киевскому времени.

Победу со счетом 4:3 одержала каталонская «Жирона».

Ла Лига. 19-й тур, 3 января

Жирона – Атлетико – 4:3
Голы: Валери, 2, Савио, 27, Блинд, 39, Мартин, 90+1 – Мората, 14, 44, 54

ГОЛ! 1:0, Валери (2 мин.)

ГОЛ! 1:1, Альваро Мората (14 мин.)

ГОЛ! 2:1, Савио (26 мин.)

ГОЛ! 3:1, Блинд (39 мин.)

ГОЛ! 3:2, Альваро Мората(44 мин.)

ГОЛ! 3:3, Альваро Мората(54 мин.)

ГОЛ! 4:3, Иван Мартин(90+1 мин.)

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мартин (Жирона).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Дейли Блинд (Жирона).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Жирона).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Валери Фернандес (Жирона).
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Источник Sport.ua
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