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  4. МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
Чемпионат Испании
Жирона
03.01.2024 22:30 – FT 4 : 3
Атлетико Мадрид
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Испания
04 января 2024, 04:59 | Обновлено 04 января 2024, 05:16
1209
0

МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»

Наставник «Жироны»​​​​​​​ заверил, что это историческая ночь для его команды

04 января 2024, 04:59 | Обновлено 04 января 2024, 05:16
1209
0
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
La Liga. Мичел

Наставник «Жироны» Мичел после драматичной победы в матче 19-го тура Ла Лиги над «Атлетико» (4:3) заверил, что это историческая ночь для его команды, которая имеет 48 очков из 57 возможных и лидирует вместе с «Реалом»:

«Победа в Ла Лиге? Это не является нашей целью. Мы должны думать об игру за игрой и достичь еврокубков, что войдет в историю. Это была очень хорошая игра. Мы многое сделали хорошо. У моих игроков невероятный менталитет, стойкость в игре. Они стараются всегда идти вперед. Наша мечта – попасть в еврокубки, но мы не можем сражаться один на один с Мадридом. Быть на одном уровне по очкам с топ-клубами – очень сложно, надо идти игра за игрой.

У нас была стойкость, команда знала, как ждать своего момента. Мы всегда знали, что хотим идти вперед. Солис вошел в игре очень хорошо. Алейш и Иван не являются лучшими в защите, но они дали нам много энергии. С этой энергией мы двигались, и все сделали шаг вперед. За последние 25 минут игры могло произойти что угодно, но у нас хорошая команда.

Пабло Торре? Это тот игрок, который нам нужен, он может нам очень помочь. Перемещаясь между линиями, он в этом один из лучших в мире. Иван Мартин? Самый незаметный в игре, но я говорю ему, что он должен ассистировать своим товарищам по команде, и он это выполняет. Он всегда делает пас, и его товарищи по команде это знают. Люди его не ценят? В раздевалке – ценят».

Клуб-лидер? Мы не хотим навешивать на себя этот ярлык. Мы опережаем «Бетис», идущий седьмым, на 20 очков. И это является главным критерием для попадания в еврокубки. Вот такие расчеты мы делаем. Чтобы говорить о Лиге чемпионов, нам нужно дойти до конца, много игр впереди».

Я вижу в команде игроков, которые хотят творить историю. Им очень весело, и мне это доставляет удовольствие. Каждая неделя хорошая, а день игры – особенно чудесен. Я не могу просить большего».

Ла Лига. 19-й тур, 3 января

Жирона – Атлетико – 4:3

Голы: Валери, 2, Савио, 27, Блинд, 39, Мартин, 90+1 – Мората, 14, 44, 54

Турнирная таблица Ла Лиги

Видеообзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мартин (Жирона).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Дейли Блинд (Жирона).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Жирона).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Валери Фернандес (Жирона).
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Источник Marca
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