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Испания
03 января 2024, 23:23 | Обновлено 03 января 2024, 23:46
2867
3

ВИДЕО. Довбик мастерски ассистировал на легенду Нидерландов

Украинский нападающий отдал уже 5 голевую передачу в Ла Лиге

03 января 2024, 23:23 | Обновлено 03 января 2024, 23:46
2867
3
ВИДЕО. Довбик мастерски ассистировал на легенду Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Эстади Монтилливи», что находится в Жироне. Счет после первого тайма – 3:2 в пользу «Жироны».

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На 39-й минуте поединка украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик отдал мастерскую голевую передачу на Дейли Блинда. 26-летний футболист удачно перевел мяч после подачи углового.

Эта передача стала для украинца уже 5-й в сезоне Ла Лиги.

ВИДЕО. Довбик мастерски ассистировал на гол Жироны

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Источник Sport.ua
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Octopus
Да ассист королевский, что тут говорить!
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