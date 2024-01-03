ВИДЕО. Довбик мастерски ассистировал на легенду Нидерландов

В среду, 3 января, проходит матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Эстади Монтилливи», что находится в Жироне. Счет после первого тайма – 3:2 в пользу «Жироны».

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На 39-й минуте поединка украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик отдал мастерскую голевую передачу на Дейли Блинда. 26-летний футболист удачно перевел мяч после подачи углового.

Эта передача стала для украинца уже 5-й в сезоне Ла Лиги.

ВИДЕО. Довбик мастерски ассистировал на гол Жироны