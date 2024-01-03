После 24 февраля 2022 года, когда российская армия начала полномасштабное вторжение на суверенную территорию Украины, абсолютному большинству наших сограждан, к счастью, стало откровенно наплевать, что и каким образом развивается на территории страны-агрессора. Тамошний футбол, оказавшийся в тотальной изоляции из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА, также мало кому интересен в Украине, однако есть вещи, на которые все-таки стоит обращать внимание.

В частности, уже сейчас собственникам и топ-менеджменту украинских клубов нужно составить список из иностранных специалистов, согласившихся, несмотря на войну и мерзкую пропаганду, которая несется из-за поребрика, работать с российскими футбольными коллективами. Сделать это нужно хотя бы для того, чтобы даже в далеком будущем никого из них и близко не было в отечественном футболе.

Прямо сейчас в российской премьер-лиге на должности главного тренера работает сразу шесть иностранных специалистов. Четверо из них приехали в рф уже после начала полномасштабной фазы войны против Украины. Эти люди не могли не осознавать, что едут исключительно ради возможности заработать кровавые деньги, ведь ни о каком развитии профессиональной карьеры в чемпионате, отлученном от европейского сообщества и не имеющем возможности выставлять своих полпредов для участия в еврокубках, и речь быть не могло.

Что ж, давайте посмотрим, кто готов идти на сделку с совестью и делать вид, что деньги не пахнут, а спорт вне политики…

Виктор Гончаренко

Возраст: 46 лет

Гражданство: беларусь

Место работы: «урал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Гончаренко

Виктору Гончаренко пришлось очень рано распрощаться с карьерой игрока, так как он получил тяжелую травму крестообразных связок колена и врачи не дали ему шансов на возвращение на поле. После этого Гончаренко выбрал для себя тренерское ремесло, и весьма преуспел на просторах беларуси с БАТЭ, став 6-кратным чемпионом страны, а также сделав эту команду завсегдатаем еврокубков.

В 2012 году на официальном сайте УЕФА даже появилось высокопарное сравнение от одного из корреспондентов старта тренерской карьеры Гончаренко с тем, что в свое время удавалось Валерию Лобановскому: «Талант [Гончаренко] в полной мере проявился уже на самых ранних этапах карьеры. Напомним, что 36-летний Лобановский еще в 1975-м вместе с киевским «Динамо» завоевал Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. На мой вкус, Гончаренко – это в своем роде белорусский Лобановский. Виктор Михайлович очень хорошо планирует деятельность команды, придерживаясь принципа «step by step». Поступательное развитие позволяет брать все новые и новые высоты».

Тогда же, в 2012-м, Гончаренко звали к себе «Карпаты», но он отказался. Решил поработать еще на родине, а в 2013 году отбыл в россию, где с тех пор и обитает. Несмотря на невероятные авансы, к своим 46 годам Гончаренко, успевший поработать с «кубанью», «уфой», цска, «краснодаром» и «уралом» не сумел хотя бы раз выиграть чемпионат страны 404, что уж там рассуждать о каких-то более знаковых достижениях. По сути, белорус вместо прогресса скатился к тотальной деградации, потому неудивительно, что в 2018-м об этом написали даже некоторые европейские издания. Тогда Гончаренко, пребывавший в статусе главного тренера цска, с отборной кацапской бранью налетел на нигерийского форварда Ахмеда Мусу, который отказался пожать ему руку при замене. Что правда, Муса может похвастаться пусть и небольшим, но опытом в английской Премьер-лиге, а чего в своей карьере добился некогда почитавшийся безумно талантливым Гончаренко? Говоря мягко, все сравнения с Лобановским, для этого специалиста оказались крайне несостоятельными…

Марцел Личка

Возраст: 46 лет

Гражданство: Чехия

Место работы: «динамо» москва

Getty Images/Global Images Ukraine. Марцел Личка

Тренерскую карьеру Марцел Личка начинал на родине, но с малоизвестными коллективами. В 2016 году он оказался в тренерском штабе своего отца Вернера Лички в польском «Радомяке», а впоследствии заслужил приглашение в брестское «Динамо», где также работал лишь одним из ассистентов. Звездный час Марцела пришел в 2018 году, когда ему на правах исполняющего обязанности было доверено работать с первой командой «Динамо» Брест. Специалисту удалось наладить дела и существенно улучшить результаты «бело-синих», и в то же время Личка принял решение избавиться от Артема Милевского, которого отчислили из брестского клуба за пьянку в бане, о чем впоследствии заявлял сам Марцел.

В 2019-м «Динамо» Брест во главе с Личкой стал чемпионом беларуси, что открывало перед чешским специалистом определенные горизонты для шага вверх по карьерной лестнице. Но Личка наилучшей возможностью для себя посчитал переезд в чемпионат россии, где возглавил «оренбург», причем с этой командой он два года провел во втором по силе дивизионе тамошнего футбола – фнл. Впоследствии Личка все-таки вывел «оренбург» в рпл, а летом 2023 года принял приглашение от московского «динамо», где работает и по сей день.

Учитывая карьерный вектор, который избрал для себя Личка, мы вряд ли увидим его на топ-уровне. Многие чешские наставники на старте карьеры стараются уехать в Германию, Бельгию или Нидерланды, но Марцел сперва подался в Польшу, откуда его занесло в беларусь, а после «выветрило» и дальше на восток… Что ж, в Монголии или Китае также играют в футбол, и, наверное, нуждаются в тренерах, ставящих деньги выше карьерных возможностей и человеческих принципов.

Владимир Ивич

Возраст: 46 лет

Гражданство: Сербия

Место работы: «краснодар»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Ивич

В период карьеры футболиста Владимир Ивич вдоволь поиграл в Сербии и Греции, но также ненадолго заглядывал на «праздник жизни» в немецкую Бундеслигу, сыграв четыре матча за «Боруссию» из Менхенгладбаха. После завершения активных выступлений Ивич практически сразу же получил работу тренера молодежной команды в греческом ПАОКе, впоследствии дослужился до наставника взрослой команды этого клуба, а в 2018-м уехал в Израиль, подписав контракт с «Маккаби» из Тель-Авива.

Дальше карьера Ивича развивалась еще более интересно. Летом 2020 года сербского специалиста позвали в английский «Уотфорд», который по итогам предыдущего сезона вылетел в Чемпионшип и ставил перед собой задачу по немедленному возвращению в Премьер-лигу. Амбициозный проект, имеющий неплохое финансирование, да еще и в одной из самых футбольных стран мира – мечта практически для любого наставника. Но Ивич продержался в «Уотфорде» всего несколько месяцев. Уже в декабре 2020-го специалист был уволен, хотя на тот момент команда выступала вполне неплохо и в итоге все же сумела вернуться в АПЛ по итогам сезона-2020/21.

После «Уотфорда» Ивич снова вернулся в «Маккаби» Тель-Авив, где продолжал работу вплоть до января 2023-го, когда и соблазнился на предложение из россии. Владимира позвал «краснодар», предложивший двухлетнее соглашение, и сейчас Ивич руководит этим коллективом. На зимнюю паузу «быки» ушли на промежуточном первом месте, но это вряд ли что-то значит, так как чемпионом, скорее всего, в стране 404 все равно будет «назначен» питерский «зенит», и все попытки Ивича что-либо показать в ремесле сведутся на нет. Да и смысл в золотых наградах в чемпионате, не дающем возможности попробовать силы в Лиге чемпионов? Впрочем, этот вопрос лучше всего адресовать Ивичу, да вот только вряд ли мы получим на него искренний и честный ответ…

Гильермо Абаскаль

Возраст: 34 года

Гражданство: Испания

Место работы: «спартак» москва

Getty Images/Global Images Ukraine. Гильермо Абаскаль

Рыжеволосый испанец Гильермо Абаскаль начинал заниматься футболом в академиях «Барселоны» и «Севильи», однако карьеру на профессиональном уровне ему выстроить так и не удалось. В 23 года он смог войти в тренерский штаб академических команд «Севильи», а вскоре – дорасти до первой команды, где Абаскаль был видеоаналитиком у Унаи Эмери.

Первый самостоятельный опыт в роли главного тренера Абаскаль получил в Швейцарии, где работал с «Кьяссо» и «Лугано». Затем руководил молодежным департаментом в итальянском «Асколи», а вскоре стал и главным тренером этой команды, проведя несколько матчей в Серии В. Далее Гильермо недолго трудился в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле», где занимал пост сперва ассистента главного тренера, а потом исполняющего обязанности наставника первой команды.

Именно из «Базеля», где перспективы Абаскаля выглядели довольно непрезентабельными (ему предлагали стать полноценным главным тренером лишь в молодежной команде клуба), испанец и перебрался в россию. Там контракт молодому иностранцу предложил некогда гегемон московский «спартак», переживающий в последние годы далеко не лучшие страницы в истории. Собственно говоря, и клуб, и сам тренер в этой ситуации, есть впечатление, действовали исключительно по поговорке «на безрыбье и рак рыба».

Давид Деограсия

Возраст: 50 лет

Гражданство: Испания

Место работы: «оренбург»

Tintaamarilla.es. Давид Деограсия

Давид Деограсия – еще один испанский тренер-ноунейм, решивший, что если уж ему не суждено стать успешным в ремесле, так хоть стоит попробовать «срубить» на этом деле как можно больше денег. Примечательно, что в свое время Деограсия не смог стать профессиональным футболистом, отказавшись от этой идеи в пользу тренерства. Поначалу Давид был таким себе «теоретиком» - работал в различных футбольных университетах и школах, без возможности проявить таланты в реальных условиях.

В какой-то момент, осознав невозможность рывка в карьере в родной Испании, Деограсия, очевидно, воспользовавшись модой на испанских специалистов, которая царила в те времена, отправился в Азию, где успел поработать в Таиланде и Омане. Весной 2017 года Деограсию пригласили руководить академией брестского «Динамо», а в 2022 году он перешел фактически на аналогичную должность в «Шахтер» из Солигорска.

В марте 2023 года Деограсия решился переехать в рф. Он принял предложение стать руководителем академии «оренбурга», и провел на этой должности чуть менее, чем полгода, прежде чем получил шанс возглавить первую команду клуба, от которого предпочел не отказываться. Впрочем, для всех давно очевидно, что никакого «нового Гвардиолы» из этого специалиста не выйдет, а потому Деограсия – это банальный пример человека, стремящегося любой ценой и без каких-то моральных терзаний выжать максимум из сложившейся ситуации. Сейчас она такова, что клубам из рф нужно показать миру, что к ним, несмотря на санкции, все равно едут тренеры из Европы. Правда, это специалисты крайне сомнительного уровня и степени заслуг, но этот вопрос, очевидно, за поребриком никого даже не напрягает.

Роберт Морено

Возраст: 46 лет

Гражданство: Испания

Место работы: «сочи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Морено

Пожалуй, наиболее странной фигурой в этом списке является Роберт Морено. Он никогда не играл в футбол как профессионал, но в какой-то момент вышел на весьма пристойный уровень в тренерском ремесле. Начинал Роберт Морено в статусе видеоаналитика, а в 2008 году судьба свела его с Луисом Энрике. Последний пригласил Морено к себе в ассистенты в молодежной команде «Барселоны», а впоследствии Роберт входил в штаб Энрике в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и даже сборной Испании.

В 2019 году Луис Энрике на фоне проблем личного характера покинул пост главного тренера сборной Испании, а исполняющим обязанности наставника был назначен именно Роберт Морено. Впоследствии специалиста утвердили в должности, и он провел на посту коуча «красной фурии» 10 матчей (8 побед, 2 ничьи), готовясь повезти команду на Евро-2020. Но 19 ноября 2019-го Луис Энрике вернулся в сборную Испании, а Роберт Морено, посчитав такой поступок предательством, ушел насовсем, не пожелав больше ходить в ассистентах.

Впрочем, карьера Морено после ухода с поста коуча сборной Испании пошла вверх. Он получил приглашение от «Монако», где отработал полгода, а затем вернулся на родину, заключив трудовое соглашение с «Гранадой». В обоих случаях сотрудничество испанца с клубами прерывалось досрочно – отставками.

Без работы Роберт Морено оставался с 6 марта 2022-го и по 15 декабря 2023-го. Очевидно, такой большой перерыв и склонил испанца к решению принять предложение от «сочи» - беспросветного аутсайдера рпл. Правда, контракт стороны изначально подписали краткосрочный – до конца сезона-2023/24 (есть и другая информация, противоположного характера – о том, что контракт долгосрочный, но без подробностей), однако охарактеризовать иначе это сотрудничество, кроме как такое, что Морено «вляпался по самое не хочу», вряд ли возможно. Причем вляпался испанец не только с точки зрения спортивных показателей «сочи», на которые подавляющему большинству европейских болельщиков абсолютно наплевать, но и репутационно: поехать в стан российского аутсайдера после опыта работы со сборной Испании – это едва не вершина безрассудства и явная иллюстрация невероятной тяги к большим деньгам, причем без учета их «происхождения»...