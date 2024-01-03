Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Мы вписали свои фамилии в историю Кривбасса»

«Кривбасс» впервые в истории УПЛ стал зимним чемпионом, что приятно впечатляет. О лидерстве, личных достижениях, роли музыки и еврокубках в интервью специально для Sport.ua рассказал защитник ФК «Кривбасс» Андрей Понедельник.

– Андрей, «Кривбасс» стал «зимним» чемпионом УПЛ. У многих это вызвало удивление. В чем, на ваш взгляд, феномен «Кривбасса»?

– Это может удивить только тех, кто не следит за командой, не видит ежедневных тренировок и плодотворного труда каждого работника клуба. Феноменом считаю верный подход к своему делу со стороны каждого представителя ФК «Кривбасс». У нас своя задача: футболисты должны показывать ту игру, которую предлагает тренер. Тренерский штаб находит проблемы у соперников и в то же время более сильные качества нашей команды по отношению к другой. Потому что «Кривбасс» – это не только футболисты. Это также тренеры, болельщики, руководство и персонал. Все делают многое для такого положительного результата.

– Стоит отметить, что красно-белым удалось это впервые в истории УПЛ. Как на вас и парней повлияло звание «зимних чемпионов»: еще больше мотивации работать или наоборот, теперь ощущаете большое давление и ответственность?

– Мы однозначно вписали свои фамилии в историю «Кривбасса». На этом никто из нас не собирается останавливаться. УПЛ состоит не из 17-ти туров, а из 30-ти. Поэтому нас ждет очень тяжелая вторая часть чемпионата в 2024-м году. Уверен, что мы не будем ни на шаг отступать. Напротив, будем делать все возможное, чтобы победить каждого следующего соперника.

Мотивация у нас всегда есть, потому что мы не та команда, которая пришла в УПЛ, чтобы просто существовать здесь. У нас высокие цели. А каждый отдельно взятый игрок имеет собственные амбиции достичь как можно более высокого уровня в своей карьере. Давления никакого на нас нет. Каждый из нас способен полностью уяснить ситуацию в турнирной таблице, адекватно ее оценить.

– Против какой команды в первой части сезона было сложнее всего играть? А также, против какого игрока?

– У нас было очень много теоретических указаний перед каждым матчем. Хорошо готовились к каждому сопернику функционально. Возможно, в конкретных моментах игры с «Рухом» мы «просели» физически, или же в эти моменты мы были менее сконцентрированы по сравнению с соперником.

Из игроков тяжело кого-то выделить. Все были почти на одном уровне. Волошин из «Динамо» пропускал из-за желтых игру с нами, поэтому и выбрать некого… (улыбается).

– Какой матч стал лично для вас лучшим?

– Если смотреть по самой структуре игры, то мне больше всего понравился матч против «Колоса». Там мы полностью контролировали ход встречи, доказательство этому счёт 3:0. Я также сумел забить свой первый гол в этом сезоне.

ФК Кривбасс. Андрей Понедельник

– Вы один из пяти футболистов красно-белых, сыгравших все 17 матчей в осенней части сезона. Довольны ли своей игрой?

– Считаю, что подводить итоги посреди сезона неуместно. Каждый игрок хочет играть всегда как можно больше. Мы прилагаем максимум своих усилий. В нашей команде здоровая конкуренция, которая становится стимулом не сбавлять обороты. Моя главная задача – понимать, чего от меня хочет тренерский штаб на поле. То, насколько хорошо у меня это выходит, решает тренер. Аналогично, он решает то, давать ли мне игровое время в следующем матче.

– В своей карьере вы играли на позициях правого вингера, центрального защитника, даже нападающего. Сейчас играете правого защитника. На какой позиции наиболее комфортно себя чувствуете?

– Все зависит от уровня футбола. Чем выше, тем больше разных нюансов замечаю. Сейчас играю на позиции правого защитника — это для меня не новая позиция, до этого я на ней играл в «Полесье». Тогда Сергей Шищенко мне эту позицию нашел, и я начал развивать соответствующие навыки игры.

У каждого тренера есть свое видение, свой рисунок. Также каждый по-разному видит футболистов. Раньше я думал, что эксперименты с разными позициями могут сыграть со мной злую шутку в карьере. Сейчас понимаю, что весь этот путь дал мне очень много опыта. Я готов к испытаниям в плане изменения схем, позиций и т.д.

– Министерство молодежи и спорта активно обсуждает вопрос возвращения болельщиков на трибуны. Как относитесь к этой идее?

– Я буду очень счастлив, когда болельщики вернутся на стадионы. Мы для них играем в футбол. Мы хотим дарить эмоции как каждому поклоннику футбола, так и конкретно нашей команды. Надеюсь, что будут найдены правильные алгоритмы решения этой проблемы, а значит, в 2024-м году мы сможем встретиться с болельщиками на официальных матчах.

– Вы, кроме футбола, нашли время и на музыку. Как возникла идея записи трека?

– Мне очень нравится музыка. Я люблю вообще творчество и творческих людей. Идея приходит внезапно. А не тогда, когда думаешь, что пора что-то написать. Над реализацией треков нам помогает наша медиа-группа команды, за что мы с Хомченовским очень благодарны. Музыка – это не от головы, а от сердца.

– Как поддерживаете форму в отпуске?

– У меня есть программа тренировок, чтобы подготовить свой организм к изнурительным сборам. Ничего особенного. У меня беговая работа, тренажерный зал, снова беговая работа. Я это делаю каждый год, поэтому и привыкать к тренировкам мне не приходится. Тренируюсь каждый день по программе, которую мне присылает тренер Андрей Петрович Булычев. Он всегда на связи со мной. Я очень ему благодарен.

– Говорят, что сборы «Кривбасса» отличаются особой сложностью. Что для вас тяжелее всего во время этого периода?

– Как бы это странно ни прозвучало – сборы мне не даются сложно. Это моя работа, к которой я стремился всю свою жизнь. Сейчас есть возможность тренироваться в одной из лучших команд под руководством такого сильного тренера, поэтому «сливаться» с тренировок — это, как минимум, неадекватно. У каждого есть выбор: если тяжело в футболе, то можешь пойти в сферу, где не нужно прилагать такие усилия на тренировках.

– Вторая часть сезона будет сложнее для «Кривбасса»?

– Думаю, да. Когда мы бежим кросс 10 км, то первые 5 км мы пробегаем гораздо проще, чем последующие 5 км. Всё зависит от каждого конкретного соперника. Как сможет подготовиться клуб ко второй части, так команда эту часть и проведет. Речь не только о тренировках на сборах. Нужно всегда решать много дел в самой структуре клуба. За «Кривбасс» я более чем уверен. У нас все – профессионалы своего дела.

– Отсюда и вопрос о еврокубках: как оцените шансы?

– Я не люблю оценивать шансы, потому что я не работаю в букмекерской конторе (смеется). Но шансы есть. Тот же «Минай», который сейчас находится на последней позиции, тоже имеет шансы на еврокубки. Всё зависит от следующих поединков. Мы будем делать все от нас зависящее. Максимум концентрации на следующую часть чемпионата от нашей команды – это 100% информация. После последнего тура будем видеть, какое у нас место и шансы.

– Чего в целом ожидаете от этого сезона?

– Я продлил контракт с «Кривбассом». Цели: развиваться и становиться сильнее вместе с командой. Конечно, хочется помогать команде делать разницу на поле, а также выполнять результативные передачи, забивать голы. Хочется всегда быть лучше. Я стараюсь прилагать максимум усилий на пути к своим целям и мечтам.

Екатерина БОНДАРЕНКО