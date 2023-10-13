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Украина. Премьер лига
13 октября 2023, 17:08 | Обновлено 13 октября 2023, 17:32
229
0

ВИДЕО. Игроки Кривбасса выпустили вторую патриотическую песню

Еще одна песня от Понедельника и Хомченовского

13 октября 2023, 17:08 | Обновлено 13 октября 2023, 17:32
229
0
ВИДЕО. Игроки Кривбасса выпустили вторую патриотическую песню

Сегодня на музыкальных платформах появилась вторая патриотическая песня от двух футболистов «Кривбасса» – Андрея Понедельника и Дмитрия Хомченовского. Название песни – «Называйте нас Бандерами».

Хомченовский стал автором бита, Понедельник написал и прочитал текст. Это уже вторая песня игроков «Кривбасса», первая под названием «Доля» была создана в июне нынешнего года. В создании первой песни также принимал участие Денис Шевченко.

«Мы сидели вместе в комнате после одной из тренировок «Кривбасса», общались о возможных будущих композициях. Идея пришла, Дима составил бит, я написал слова. Очень хотели создать новый контент и совместными усилиями нам это удалось. Слова подходят под ситуацию в Украине. рашисты продолжат терроризировать нашу мирную землю и народ. Очень хотим, чтобы война как можно скорее закончилась: чтобы мы выгнали нечисть с украинской земли и победили», – сказал Понедельник.

«Записали трек еще полтора месяца назад. Сейчас есть мысли относительно следующей композиции, и очень хочется, чтобы это было не о войне. Но пока хотим поддержать украинский народ. Будем рады увеличить нашу аудиторию, и, возможно, в следующий раз попробуем другие тематики. Название трека придумал Понедельник. россия боится настоящих бандер, поэтому пусть нас так и называет, потому что мы все – сыновья и дочери Бандеры, сыновья и дочери Украины», – заявил Хомченовский.

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Источник ФК Кривбасс
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