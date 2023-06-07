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Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 13:07 | Обновлено 07 июня 2023, 13:14
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ВИДЕО. Игроки Кривбасса выпустили патриотическую песню

Хомченовский написал бит, Денис Шевченко и Понедельник – текст

07 июня 2023, 13:07 | Обновлено 07 июня 2023, 13:14
250
0
ВИДЕО. Игроки Кривбасса выпустили патриотическую песню
ФК Кривбасс

На музыкальных платформах появился патриотический трек «Доля». Его авторами стали игроки «Кривбасса».

Дмитрий Хомченовский, Андрей Понедельник и Денис Шевченко создали музыкальный ролик, лейтмотивом которого является освободительная борьба украинского народа против российской оккупации. Первый создал бит в композиции, двое других написали и прочли текст.

Кроме того, в треке присутствуют оригинальные диалоги из фильма о борьбе партизан УПА на Западной Украине после Второй мировой войны «Потерянные рассветы».

«Идею трека предоставил Хомченовский, ведь он такой разносторонний, постоянно давал послушать свои работы с битами для оценки. Мне очень понравился этот минус, я спросил, может ли он мне его сбросить. Он скинул, и я попытался написать то, о чем думаю.

Ситуация в нашей стране требует максимальной огласки по всему миру. Через творчество можно частично передать свое внутреннее состояние, а оно у каждого украинца сейчас тревожное, ведь каждый день мы видим, как умирают наши люди. Агрессия России против Украины является максимальной степенью терроризма! И как можно об этом молчать, когда ты украинец?» – рассказал Понедельник.

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Денис Шевченко Андрей Понедельник Дмитрий Хомченовский Кривбасс Кривой Рог
Источник ФК Кривбасс
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