ВИДЕО. Игроки Кривбасса выпустили патриотическую песню
Хомченовский написал бит, Денис Шевченко и Понедельник – текст
На музыкальных платформах появился патриотический трек «Доля». Его авторами стали игроки «Кривбасса».
Дмитрий Хомченовский, Андрей Понедельник и Денис Шевченко создали музыкальный ролик, лейтмотивом которого является освободительная борьба украинского народа против российской оккупации. Первый создал бит в композиции, двое других написали и прочли текст.
Кроме того, в треке присутствуют оригинальные диалоги из фильма о борьбе партизан УПА на Западной Украине после Второй мировой войны «Потерянные рассветы».
«Идею трека предоставил Хомченовский, ведь он такой разносторонний, постоянно давал послушать свои работы с битами для оценки. Мне очень понравился этот минус, я спросил, может ли он мне его сбросить. Он скинул, и я попытался написать то, о чем думаю.
Ситуация в нашей стране требует максимальной огласки по всему миру. Через творчество можно частично передать свое внутреннее состояние, а оно у каждого украинца сейчас тревожное, ведь каждый день мы видим, как умирают наши люди. Агрессия России против Украины является максимальной степенью терроризма! И как можно об этом молчать, когда ты украинец?» – рассказал Понедельник.
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