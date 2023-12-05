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  4. Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Очень приятно, что в Кривбассе на меня рассчитывают»
Украина. Премьер лига
05 декабря 2023, 04:35 | Обновлено 05 декабря 2023, 04:47
21
0

Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Очень приятно, что в Кривбассе на меня рассчитывают»

Защитник криворожской команды высказался о продлении трудового соглашения с клубом

05 декабря 2023, 04:35 | Обновлено 05 декабря 2023, 04:47
21
0
Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Очень приятно, что в Кривбассе на меня рассчитывают»
ФК Кривбасс

Правый защитник криворожского «Крибаса» Андрей Понедельник, подписавший с клубом новый контракт до 2025 года, рассказал о своих эмоциях после этого события.

- Андрей, поздравляем с продолжением соглашения. Твои первые эмоции?

- Над продлением контракта долго не раздумывал. Ведь красно-белая семья для меня родная. Уверен, сейчас «Кривбасс» – желанный клуб для многих футболистов УПЛ, он борется за самые высокие места чемпионата. Еще в прошлом году с радостью присоединился к криворожскому клубу.

- Чувствуется, что на тебя здесь рассчитывают?

- Да, очень приятно, что на меня здесь рассчитывают: тренеры, руководство. Над другими предложениями даже не думал бы. Здесь – мой второй дом. «Кривбасс» развивается здесь хороший коллектив, комфортные условия для прогресса. Все полностью устраивает. Движемся дальше вместе, – сказал Понедельник.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог продление контракта Украинская Премьер-лига Андрей Понедельник
Источник ФК Кривбасс
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