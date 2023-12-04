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Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 10:46 | Обновлено 04 декабря 2023, 12:15
311
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракт с основным защитником

Понедельник будет играть за криворожский клуб как минимум до лета 2025 года

04 декабря 2023, 10:46 | Обновлено 04 декабря 2023, 12:15
311
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракт с основным защитником
ФК Кривбасс. Андрей Понедельник

Криворожский «Кривбасс» подписал новый контракт с защитником Андреем Понедельником.

26-летний украинский футболист теперь будет выступать в Кривом Роге как минимум до лета 2025 года.

Понедельник перешел в «Кривбасс» в июне 2022 года. За это время сыграл за красно-белых 38 матчей, забил 2 гола. В текущем сезоне – 16 матчей, 1 гол (все матчи, кроме одного, против «Колоса», без замен), плюс 1 поединок в Кубке Украины.

«Кривбасс» после 16 туров чемпионата Украины по футболу лидирует в турнирной таблице с 33 очками в активе.

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Андрей Понедельник Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига продление контракта
Источник ФК Кривбасс
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