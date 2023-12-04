ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракт с основным защитником

Криворожский «Кривбасс» подписал новый контракт с защитником Андреем Понедельником.

26-летний украинский футболист теперь будет выступать в Кривом Роге как минимум до лета 2025 года.

Понедельник перешел в «Кривбасс» в июне 2022 года. За это время сыграл за красно-белых 38 матчей, забил 2 гола. В текущем сезоне – 16 матчей, 1 гол (все матчи, кроме одного, против «Колоса», без замен), плюс 1 поединок в Кубке Украины.

«Кривбасс» после 16 туров чемпионата Украины по футболу лидирует в турнирной таблице с 33 очками в активе.