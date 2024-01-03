Лунин провел сухой матч. Гол Рюдигера принес Реалу победу над Мальоркой

В среду, 3 января, на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошел матч 19-го тура испанской Ла Лиги.

Мадридский «Реал» дома нанес поражение «Мальорке» со счетом 1:0. Единственный гол ударом головой забил Антонио Рюдигер на 78-й минуте.

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Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл сухой матч. В конце первого тайма, на 45+3 минуте, он получил желтую карточку за излишние эмоции. Вратарю показалось, что соперник неправильно блокировал его действия в штрафной площади, но судья с этим не согласился и показал украинцу горчичник.

ВИДЕО в Telegram. Как Лунин получил желтую карточку

«Реал» набрал 48 очков и вышел на чистое первое место. «Жирона» (45 баллов) проводит свой матч тура поздним вечером, против «Атлетико» Мадрид.

Ла Лига. 19-й тур, 3 января

Реал – Мальорка – 1:0

Гол: Рюдигер, 78

Реал Мадрид: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Фран Гарсия, Модрич (Себальос, 86), Кроос (Хоселу, 67), Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 60), Родриго (Васкес, 86).

Мальорка: Райкович, Маффео, Настасич, Раильо, Гонсалес, ван дер Хейден (Тони Лато, 46), Санчес (Ндиайе, 83), Дани Родригес (Дардер, 73), Морланес (Маскарель, 73), Саму Кошта, Ларин (Пратс, 73).

Предупреждения: ван дер Хейден (1), Родриго (35), Лунин (45+3), Настасич (61), Маффео (70).

Видеообзор матча

Видео гола Рюдигера

Фотогалерея матча