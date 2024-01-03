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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
03.01.2024 20:15 – FT 1 : 0
Мальорка
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Испания
03 января 2024, 22:12 | Обновлено 03 января 2024, 22:39
1655
5

Лунин провел сухой матч. Гол Рюдигера принес Реалу победу над Мальоркой

В конце первого тайма украинский голкипер получил желтую карточку

03 января 2024, 22:12 | Обновлено 03 января 2024, 22:39
1655
5
Лунин провел сухой матч. Гол Рюдигера принес Реалу победу над Мальоркой
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 3 января, на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошел матч 19-го тура испанской Ла Лиги.

Мадридский «Реал» дома нанес поражение «Мальорке» со счетом 1:0. Единственный гол ударом головой забил Антонио Рюдигер на 78-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл сухой матч. В конце первого тайма, на 45+3 минуте, он получил желтую карточку за излишние эмоции. Вратарю показалось, что соперник неправильно блокировал его действия в штрафной площади, но судья с этим не согласился и показал украинцу горчичник.

ВИДЕО в Telegram. Как Лунин получил желтую карточку

«Реал» набрал 48 очков и вышел на чистое первое место. «Жирона» (45 баллов) проводит свой матч тура поздним вечером, против «Атлетико» Мадрид.

Ла Лига. 19-й тур, 3 января

Реал – Мальорка – 1:0

Гол: Рюдигер, 78

Реал Мадрид: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Фран Гарсия, Модрич (Себальос, 86), Кроос (Хоселу, 67), Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 60), Родриго (Васкес, 86).

Мальорка: Райкович, Маффео, Настасич, Раильо, Гонсалес, ван дер Хейден (Тони Лато, 46), Санчес (Ндиайе, 83), Дани Родригес (Дардер, 73), Морланес (Маскарель, 73), Саму Кошта, Ларин (Пратс, 73).

Предупреждения: ван дер Хейден (1), Родриго (35), Лунин (45+3), Настасич (61), Маффео (70).

Видеообзор матча

Видео гола Рюдигера

Фотогалерея матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Реал Мадрид).
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Мальорка чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Мальорка видео голов и обзор Антонио Рюдигер
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Viktor Shuper
жахливий матч від среала, могли і не виграти, що було б дуже добре для Жирони
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naverland
Ну так себе, ошибался на выходах. 
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0
fedd1979
Ну, по-моєму, такий собі матч з його боку. Благо що жодного удару в створ. Але перекладина і штанга, де він не брав би... Ну й по дрібницях
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0
Лига конференций без динамо
Лариса  с папой Карлом злые что Лунин не пропустил 
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0
December 32
Чёрная борода забила  6 000-й  домашний гол Реала и сломала серию Мальорки без поражений.   Защитник!!!  вытащил 3 балла.) Андрюха получил 2 раза в каркас и тупую ЖК.   Ну и на 56 мин. он бы не достал. Опоздал с прыжком.
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0
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