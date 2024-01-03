Анчелотти высказался о вратарях и сообщил, кто сыграет в следующей игре

В среду, 3 января, на Сантьяго Бернабеу в Мадриде прошел матч 19-го тура испанской Ла Лиги. Мадридский «Реал» дома нанес поражение «Мальорке» со счетом 1:0. Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел полный матч.

На послематчевом интервью главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти высказался о вратарях команды и сообщил, кто сыграет в следующей игре.

«У нас два замечательных вратаря. Сегодня играл Андрей Лунин, потому что у Кепы Аррисабалаги были проблемы со здоровьем. В следующем матче против «Арандины» в Кубке Испании должен сыграть Кепа, а уже в Саудовской Аравии я приму решение, кто будет играть в Суперкубке», – рассказал Анчелотти.

6 января «Реал» сыграет в Кубке Испании против «Арандины», а уже 10 проведет полуфинальный матч против «Атлетико» в Суперкубке Испании, который пройдет в Саудовской Аравии.