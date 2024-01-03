3 января на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 19-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Мальоркой». Поединок начнется в 20:15 по европейскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда в этом сезоне настроена компенсировать неудачи прошлого в основных турнирах - Лиге чемпионов и Примере. Вот только при этом Флорентино Перес приобрел только одного топ-новичка, Беллингхэма, и уже понятно, что это отличное вложение. Но ушедшего Бензема компенсировали арендой возрастного и не звездного Хоселу, после травмы Куртуа арендовали Кепу, по необходимости выпуская Лунина. Сейчас объективно нужен центрбек, после Милитао сломался Алаба, а у Начо красная. И пока что все идет к очередному временному варианту с арендой кого-то малоизвестного. Впрочем, даже такой вариант королевского клуба дает результат. Выиграно группу в Лиге чемпионов. А в Примере хотя и догнали только в последнем туре Жирону, но вряд ли ее хватит на второй круг. Главное, что есть +7 от Барселоны и Атлетико.

Мальорка

Клуб в этом сезоне очень долго набирал ход. И, пожалуй, если бы не прежние заслуги Хавьера Агирре (пришел и спас в конце позапрошлого сезона, а в 2022/2023 было девятое место, всего в трех очках от зоны еврокубков) спасали его от отставки. В 13 первых турах была 1 победа и 9 очков. И только с конца ноября что-то начало получаться. После 1-1 с Кадисом и 0-0 с Алавесом получилось обыграть несчастную Севилью, а 0-0 с Альмерией сменились предрождественскими 3-2 с Осасуной. Безусловно, список соперников не впечатляет, с календарем повезло, но все равно этот рывок позволил уйти на зимние каникулы, нарастив пятиочковый отрыв от зоны вылета.

Статистика личных встреч

В феврале прошлого года, после 4-х поражений кряду, бермельонес выиграли. Правда, они сыграли против мадридского Реала на своем поле и оформили минимальные 1-0.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут особенной борьбы. Галактикос у таких соперников дома должны выигрывать не минимально - берем фору -1,5 гола (коэффициент - 1,7).