Реал – Мальорка – 1:0. Сухой матч Лунина. Видео гола Рюдигера и обзор
Смотрите видеообзор поединка 19-го тура испанской Ла Лиги
В среду, 3 января, на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошел матч 19-го тура испанской Ла Лиги. Мадридский «Реал» дома нанес поражение «Мальорке» со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Единственный гол ударом головой забил Антонио Рюдигер на 78-й минуте.
Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл сухой матч. В конце первого тайма, на 45+3 минуте, он получил желтую карточку за эмоциональный протест против решения арбитра.
Ла Лига. 19-й тур, 3 января
Реал – Мальорка – 1:0
Гол: Рюдигер, 78
Видеообзор матча
Видео гола Рюдигера
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер раньше работал с Коноплянкой
Рустам Худжамов опубликовал гневный пост в своем аккаунте в Threads