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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
03.01.2024 20:15 – FT 1 : 0
Мальорка
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Испания
03 января 2024, 22:39 | Обновлено 03 января 2024, 22:48
457
0

Реал – Мальорка – 1:0. Сухой матч Лунина. Видео гола Рюдигера и обзор

Смотрите видеообзор поединка 19-го тура испанской Ла Лиги

03 января 2024, 22:39 | Обновлено 03 января 2024, 22:48
457
0
Реал – Мальорка – 1:0. Сухой матч Лунина. Видео гола Рюдигера и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 января, на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошел матч 19-го тура испанской Ла Лиги. Мадридский «Реал» дома нанес поражение «Мальорке» со счетом 1:0.

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Единственный гол ударом головой забил Антонио Рюдигер на 78-й минуте.

Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл сухой матч. В конце первого тайма, на 45+3 минуте, он получил желтую карточку за эмоциональный протест против решения арбитра.

Ла Лига. 19-й тур, 3 января

Реал – Мальорка – 1:0

Гол: Рюдигер, 78

Видеообзор матча

Видео гола Рюдигера

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Реал Мадрид).
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Мальорка чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Антонио Рюдигер Андрей Лунин видео голов и обзор Реал - Мальорка
Источник Sport.ua
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