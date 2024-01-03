Реал – Мальорка – 1:0. Сухой матч Лунина. Видео гола Рюдигера и обзор

В среду, 3 января, на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошел матч 19-го тура испанской Ла Лиги. Мадридский «Реал» дома нанес поражение «Мальорке» со счетом 1:0.

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Единственный гол ударом головой забил Антонио Рюдигер на 78-й минуте.

Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл сухой матч. В конце первого тайма, на 45+3 минуте, он получил желтую карточку за эмоциональный протест против решения арбитра.

Ла Лига. 19-й тур, 3 января

Реал – Мальорка – 1:0

Гол: Рюдигер, 78

Видеообзор матча

Видео гола Рюдигера