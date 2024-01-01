Реал Мадрид – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 января в 20:15 поединок 19-го тура испанской Ла Лиги
В среду, 3 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 20:15 по киевскому времени.
После 18 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «сливочные» имеют в своем активе 45 очков и лидируют в Ла Лиге, а «Мальорка» набрав 18 баллов занимает 14 место в турнирной таблице испанского чемпионата.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Реал Мадрид – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский хавбек пропустил матч против «Фулхэма»
В клубе утверждают, что у него травма