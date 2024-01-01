Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
03.01.2024 20:15 - : -
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 января 2024, 14:13 |
143
0

Реал Мадрид – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 января в 20:15 поединок 19-го тура испанской Ла Лиги

01 января 2024, 14:13 |
143
0
Реал Мадрид – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В среду, 3 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:15 по киевскому времени.

После 18 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «сливочные» имеют в своем активе 45 очков и лидируют в Ла Лиге, а «Мальорка» набрав 18 баллов занимает 14 место в турнирной таблице испанского чемпионата.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Реал Мадрид – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Травма Зинченко, неудачные матчи Забарного и Миколенко
В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
Реал сделает официальное предложение Мбаппе сегодня
Реал Мадрид Мальорка Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артета прокомментировал травму Зинченко
Футбол | 01 января 2024, 12:44 2
Артета прокомментировал травму Зинченко
Артета прокомментировал травму Зинченко

Украинский хавбек пропустил матч против «Фулхэма»

Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
Футбол | 31 декабря 2023, 15:25 12
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина

В клубе утверждают, что у него травма

Молодежный ЧМ по хоккею. США забросили Словакии 10 шайб и выиграли группу
Хоккей | 31.12.2023, 15:44
Молодежный ЧМ по хоккею. США забросили Словакии 10 шайб и выиграли группу
Молодежный ЧМ по хоккею. США забросили Словакии 10 шайб и выиграли группу
Неинтересный формат сделки. Ювентус и Наполи не готовы выкупать Судакова
Футбол | 01.01.2024, 13:58
Неинтересный формат сделки. Ювентус и Наполи не готовы выкупать Судакова
Неинтересный формат сделки. Ювентус и Наполи не готовы выкупать Судакова
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
Хоккей | 01.01.2024, 00:10
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
30.12.2023, 18:20 20
Футбол
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
30.12.2023, 10:30 12
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
31.12.2023, 20:27
Хоккей
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
31.12.2023, 06:59 9
Футбол
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
30.12.2023, 20:05 4
Футбол
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
31.12.2023, 18:30
Хоккей
Фаны МЮ обвиняют тен Хага в «преступной» замене в игре с Ноттингем Форест
Фаны МЮ обвиняют тен Хага в «преступной» замене в игре с Ноттингем Форест
30.12.2023, 21:50 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем