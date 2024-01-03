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  4. Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
Украина. Премьер лига
03 января 2024, 04:36 |
907
2

Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»

Алексей попытался оправдаться и признал ошибку

03 января 2024, 04:36 |
907
2
Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
Twitter

Экс-полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Алексей Гай ранее попадал в скандалы из-за того, что играл в россии после 2014 года, а также отказывался назвать россию агрессором.

В 2014 году, когда Гай выступал за одесский «Черноморец», он отказался надевать футболку с надписью «Слава украинской армии» перед стартом одного из матчей УПЛ.

Алексей попытался оправдаться за тот поступок и признал вину:

«Мое решение не надевать эту футболку ни в коем случае не было связано с неуважением к украинской армии и военным. Сейчас я понимаю, что это была ошибка, особенно на фоне полномасштабной войны.

Случай с футболкой застал меня врасплох, и я поступил безответственно. Это уже в прошлом, и я не хочу об этом вспоминать. Сегодня я не могу представить, чтобы кто-то не надел футболку в поддержку ВСУ. Я уважаю наши ВСУ, как и весь сознательный народ Украины», – рассказал Гай.

Ранее Гай удивил ответом на вопрос журналиста о путине.

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Алексей Гай Черноморец Одесса российско-украинская война футболки
Источник Украинский футбол
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Remark
Сепар є баний!
П. С. А віруючим йому можу безкоштовно відправити віделки.
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+3
apepa
гай и тимощук это 2 донецких дауна! И точка!
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