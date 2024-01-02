«путин х***о? Слава Украине». Гай удивил ответом на вопрос журналиста
Бывший игрок сборной Украины надеется не оказаться перед путином с заряженным пистолетом
Бывший игрок сборной Украины по футболу Алексей Гай ответил на несколько вопросов о президенте рф владимире путине.
– Если Вы окажетесь перед путиным с заряженным пистолетом, выстрелите в него?
– Я верующий человек, а убивать – это грех. Пусть он, как человек, который виновен в гибели сотен тысяч людей, будет сначала наказан международным судом в Гааге, а потом и Богом. Надеюсь, у меня такой ситуации не произойдет, и я не окажусь перед путиным с пистолетом.
– А что бы Вы ему сказали?
– Чтобы он оставил нашу страну в покое.
– путин х***о?
– Слава Украине!
– Героям слава!
Ранее Алексей Гай объяснил, почему не называл россию государством-агрессором.
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