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  4. «путин х***о? Слава Украине». Гай удивил ответом на вопрос журналиста
Украина. Премьер лига
02 января 2024, 15:19 |
1751
2

«путин х***о? Слава Украине». Гай удивил ответом на вопрос журналиста

Бывший игрок сборной Украины надеется не оказаться перед путином с заряженным пистолетом

02 января 2024, 15:19 |
1751
2
«путин х***о? Слава Украине». Гай удивил ответом на вопрос журналиста
ФК Олимпик. Алексей Гай

Бывший игрок сборной Украины по футболу Алексей Гай ответил на несколько вопросов о президенте рф владимире путине.

– Если Вы окажетесь перед путиным с заряженным пистолетом, выстрелите в него?

– Я верующий человек, а убивать – это грех. Пусть он, как человек, который виновен в гибели сотен тысяч людей, будет сначала наказан международным судом в Гааге, а потом и Богом. Надеюсь, у меня такой ситуации не произойдет, и я не окажусь перед путиным с пистолетом.

– А что бы Вы ему сказали?

– Чтобы он оставил нашу страну в покое.

– путин х***о?

– Слава Украине!

– Героям слава!

Ранее Алексей Гай объяснил, почему не называл россию государством-агрессором.

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Алексей Гай владимир путин (х..ло) российско-украинская война Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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Владислав Рейский
впрочем как и сам гай)
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Александр
діалог Тарантіновський)))
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