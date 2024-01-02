«путин х***о? Слава Украине». Гай удивил ответом на вопрос журналиста

Бывший игрок сборной Украины по футболу Алексей Гай ответил на несколько вопросов о президенте рф владимире путине.

– Если Вы окажетесь перед путиным с заряженным пистолетом, выстрелите в него?

– Я верующий человек, а убивать – это грех. Пусть он, как человек, который виновен в гибели сотен тысяч людей, будет сначала наказан международным судом в Гааге, а потом и Богом. Надеюсь, у меня такой ситуации не произойдет, и я не окажусь перед путиным с пистолетом.

– А что бы Вы ему сказали?

– Чтобы он оставил нашу страну в покое.

– путин х***о?

– Слава Украине!

– Героям слава!

Ранее Алексей Гай объяснил, почему не называл россию государством-агрессором.