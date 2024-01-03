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Испания
03 января 2024, 23:05 | Обновлено 03 января 2024, 23:07
2891
8

Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой

Украинский вратарь провел на поле весь матч

03 января 2024, 23:05 | Обновлено 03 января 2024, 23:07
2891
8
Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 3 января, на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошел матч 19-го тура испанской Ла Лиги.

Мадридский «Реал» дома нанес поражение «Мальорке» со счетом 1:0. Единственный гол ударом головой забил Антонио Рюдигер на 78-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл сухой матч. «Мальорка» не нанесла ни одного удара в створ ворот королевского клуба, поэтому 24-летний футболист не совершил ни одного сейва. Однако во время матча он отметился суперпасом на полполя и выходом из ворот в стиле Мануэля Нойера. Такой перфоманс украинца статистический портал WhoScored оценил в 6.4 балла из 10 возможных.

Лучшим игроком встречи признали полузащитника «Реала» Луку Модрича, который отдал голевую передачу на единственный гол и получил оценку 8.0.

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Мальорка чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Мальорка Лука Модрич оценки WhoScored
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Octopus
Если у вратаря сейвов нет, то и оценка низкая. А откуда сейвы возьмутся если в створ 0 ударов ))
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+5
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andre_lui
Странная оценка. Как вроде не статистика учитывалась, а емоциональная окраска. То что нет сейвов так и ударов не было. Процент должен учитываться как по мне. А сухой матч как говорится и в Африке сухой, тем более на Сантьяго Бернабеу
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0
Brian
У Реала такая защита что у вратарей всегда работы не много. А потому и высокие оценки выставлять не за что. Важно что Лунин не пропустил, ибо один пропущеный мяч сильно опустит рейтинг.
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0
Лига конференций без динамо
Оценки наверное Лариска ставит 
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0
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Saar
Та він, навіть в збірній Трубіну в чисту програє, яка основа в Реалі!?😁
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-5
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