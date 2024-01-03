Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой

В среду, 3 января, на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошел матч 19-го тура испанской Ла Лиги.

Мадридский «Реал» дома нанес поражение «Мальорке» со счетом 1:0. Единственный гол ударом головой забил Антонио Рюдигер на 78-й минуте.

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Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл сухой матч. «Мальорка» не нанесла ни одного удара в створ ворот королевского клуба, поэтому 24-летний футболист не совершил ни одного сейва. Однако во время матча он отметился суперпасом на полполя и выходом из ворот в стиле Мануэля Нойера. Такой перфоманс украинца статистический портал WhoScored оценил в 6.4 балла из 10 возможных.

Лучшим игроком встречи признали полузащитника «Реала» Луку Модрича, который отдал голевую передачу на единственный гол и получил оценку 8.0.