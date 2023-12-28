Успех Челси с голом Мудрика, Миколенко vs Ман Сити, Матвиенко – в Наполи?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 27 декабря.

1А. Мудрик снова забил. Челси одержал победу над Кристал Пэлас в концовке игры

Украинский вингер отличился 3 голом в АПЛ

1Б. ВИДЕО. Михаил Мудрик забил третий гол в АПЛ

Украинский вингер «Челси» расстроил «Кристал Пэлас»

1В. Один из лучших в Челси. Известна оценка Мудрика за гол против Кристал Пэлас

Украинский вингер «Челси» провел на поле 71 минуту

2. Миколенко и Ко дали бой чемпиону. Манчестер Сити обыграл на выезде Эвертон

Виталий Миколенко отыграл полный матч

3. Матвиенко заинтересовал действующего чемпиона Италии

«Наполи» всерьез присматривается к украинскому центрбеку

4А. Лунин может зимой перебраться в Челси. Реал хочет обменять его на Санчеса

Украинский страж ворот может стать одноклубником Михаила Мудрика

4Б. Руководство Реала считает, что Лунин не захочет снова быть дублером Куртуа

В мадридском клубе ищут резервного голкипера на следующий сезон

4В. Стало известно условие, при котором Ньюкасл может подписать Лунина из Реала

Все будет решать Карло Анчелотти, который может предоставить Андрею место в основе

5. Прометей победил Цедевиту в заключительном матче 2023 года в Еврокубке

Украинский клуб завершил год победой

6. Конкурент Долганского. Ворсклу может возглавить экс-тренер Динамо Киев

Александр Хацкевич претендует на должность коуча полтавского клуба

7. Владимир Езерский подписал контракт с Карпатами

Известный специалист снова будет работать во львовском клубе

8. Бостон может обменять Святослава Михайлюка

Украинский защитник может сменить клуб

9А. Удачный старт Словакии на молодежном ЧМ. Команда выиграла второй матч

Словаки обыграли Швейцарию

9Б. Молодежный ЧМ по хоккею. Финляндия в ярком матче проиграла Германии

Второе поражение команды

9В. Молодежный ЧМ по хоккею. Канада набросала 10 шайб, разгром от Чехии

Чехи одолели Норвегию, вторая победа Кленовых

10А. В польской Экстракласе заявлены семь украинцев. Как у них дела?

Алексей Сливченко предлагает оценить выступления наших соотечественников в ближайшем зарубежье

10Б. Большое воссоединение: Месси и Суарес снова вместе

Рассказываем о карьерных путях аргентинца и уругвайца

10В. В ожидании украинских рекордов. Превью Турне четырех трамплинов 2024

Sport.ua анонсирует старт главного события лыжного сезона