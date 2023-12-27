Руководство Реала считает, что Лунин не захочет снова быть дублером Куртуа

Мадридский «Реал» начал изучать вопрос резервного голкипера на следующий сезон.

По информации источника, руководство «королевского клуба» считает, что украинский страж ворот Андрей Лунин после своих недавних успешных выступлений вряд ли захочет снова быть дублером Куртуа в следующем сезоне и с большой вероятностью покинет мадридский клуб.

Руководство «сливочных» уже начало изучать трансферный рынок и ищет замену Лунину.

Ранее сообщалось, что «Реал» может обменять украинца Андрея Лунина на испанского голкипера лондонского «Челси» Роберта Санчеса.