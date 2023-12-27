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Испания
27 декабря 2023, 12:31 | Обновлено 27 декабря 2023, 12:37
1227
4

Руководство Реала считает, что Лунин не захочет снова быть дублером Куртуа

В мадридском клубе ищут резервного голкипера на следующий сезон

27 декабря 2023, 12:31 | Обновлено 27 декабря 2023, 12:37
1227
4
Руководство Реала считает, что Лунин не захочет снова быть дублером Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» начал изучать вопрос резервного голкипера на следующий сезон.

По информации источника, руководство «королевского клуба» считает, что украинский страж ворот Андрей Лунин после своих недавних успешных выступлений вряд ли захочет снова быть дублером Куртуа в следующем сезоне и с большой вероятностью покинет мадридский клуб.

Руководство «сливочных» уже начало изучать трансферный рынок и ищет замену Лунину.

Ранее сообщалось, что «Реал» может обменять украинца Андрея Лунина на испанского голкипера лондонского «Челси» Роберта Санчеса.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Тибо Куртуа
Источник Madrid Universal
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Комментарии 4
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icebeer
Ладно,я соглашусь. Только отпустите Лунина.
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0
Swed
А социологический опрос Лунина сделали?))
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0
Remark
А хет-трікблером чи триблером? Як то вірно називається....
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0
Vitason
Дублером Куртуа,чи й Кепи теж?? Це потрібно прояснити!!?
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0
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