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Украина. Первая лига
27 декабря 2023, 22:11 | Обновлено 27 декабря 2023, 22:28
1760
0

Владимир Езерский подписал контракт с Карпатами

Известный специалист снова будет работать во львовском клубе

27 декабря 2023, 22:11 | Обновлено 27 декабря 2023, 22:28
1760
0
Владимир Езерский подписал контракт с Карпатами
УАФ. Владимир Езерский

Как стало известно Sport.ua, сегодня Владимир Езерский подписал контракт со львовскими «Карпатами» и будет одним из помощников главного тренера Мирона Маркевича.

Прошлой осенью Езерский был в тренерском штабе «Александрии». Но, как и сообщалось ранее, после длительного перерыва вернулся в «Карпаты».

По информации нашего источника, он будет отвечать в «Карпатах» за подготовку защитников и действия в обороне при розыгрыше стандартных положений.

Пока что в активе «Карпат» – 45 очков и львовяне возглавляют турнирную таблицу в группе «Чемпионская» Первой лиги.

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Мирон Маркевич Владимир Езерский Карпаты Львов Первая лига Украины назначение тренера Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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