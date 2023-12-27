Владимир Езерский подписал контракт с Карпатами
Известный специалист снова будет работать во львовском клубе
Как стало известно Sport.ua, сегодня Владимир Езерский подписал контракт со львовскими «Карпатами» и будет одним из помощников главного тренера Мирона Маркевича.
Прошлой осенью Езерский был в тренерском штабе «Александрии». Но, как и сообщалось ранее, после длительного перерыва вернулся в «Карпаты».
По информации нашего источника, он будет отвечать в «Карпатах» за подготовку защитников и действия в обороне при розыгрыше стандартных положений.
Пока что в активе «Карпат» – 45 очков и львовяне возглавляют турнирную таблицу в группе «Чемпионская» Первой лиги.
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