Мирон МАРКЕВИЧ: «На возвращение Владимира Езерского очень рассчитываю»

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал о возможном усилении тренерского штаба львовского клуба.

«Я на возвращение Владимира Езерского домой очень рассчитываю. Надеюсь, что совсем скоро он узаконит свои отношения с «Карпатами». Будет отвечать за подготовку защитников и действия при розыгрыше стандартных положений. В свое время Владимир делал это качественно в «Днепре», когда мы работали в этой команде», – сказал Маркевич.

Ранее сообщалось, что помощник главного тренера «Александрии» Владимир Езерский покинет клуб и присоединяется к «Карпатам».