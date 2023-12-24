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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «На возвращение Владимира Езерского очень рассчитываю»
Украина. Премьер лига
24 декабря 2023, 11:01 |
581
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «На возвращение Владимира Езерского очень рассчитываю»

В тренерском штабе «Карпат» планируется усиление

24 декабря 2023, 11:01 |
581
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «На возвращение Владимира Езерского очень рассчитываю»
УАФ. Владимир Езерский

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал о возможном усилении тренерского штаба львовского клуба.

«Я на возвращение Владимира Езерского домой очень рассчитываю. Надеюсь, что совсем скоро он узаконит свои отношения с «Карпатами». Будет отвечать за подготовку защитников и действия при розыгрыше стандартных положений. В свое время Владимир делал это качественно в «Днепре», когда мы работали в этой команде», – сказал Маркевич.

Ранее сообщалось, что помощник главного тренера «Александрии» Владимир Езерский покинет клуб и присоединяется к «Карпатам».

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инсайд Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Мирон Маркевич Владимир Езерский назначение тренера
Источник Sport.ua
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