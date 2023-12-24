Мирон МАРКЕВИЧ: «На возвращение Владимира Езерского очень рассчитываю»
В тренерском штабе «Карпат» планируется усиление
Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал о возможном усилении тренерского штаба львовского клуба.
«Я на возвращение Владимира Езерского домой очень рассчитываю. Надеюсь, что совсем скоро он узаконит свои отношения с «Карпатами». Будет отвечать за подготовку защитников и действия при розыгрыше стандартных положений. В свое время Владимир делал это качественно в «Днепре», когда мы работали в этой команде», – сказал Маркевич.
Ранее сообщалось, что помощник главного тренера «Александрии» Владимир Езерский покинет клуб и присоединяется к «Карпатам».
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