Англия27 декабря 2023, 21:54 | Обновлено 27 декабря 2023, 22:17
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ВИДЕО. Михаил Мудрик забил третий гол в АПЛ
Украинский вингер «Челси» расстроил «Кристал Пэлас»
27 декабря 2023, 21:54 | Обновлено 27 декабря 2023, 22:17
5970
22
Сегодня, 27 декабря 2023 года, проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Кристал Пэлас». Счет по состоянию на 19-ю минуту - 1:0 в пользу «синих».
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На 13-й минуте поединка украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик открылся в штрафной площадке «Кристал Пэлас» и в одно касание переправил мяч в ворота «орлов».
Этот гол стал для 22-летнего футболиста 3-м в высшем английском дивизионе.
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