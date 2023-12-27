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Англия
27 декабря 2023, 21:54 | Обновлено 27 декабря 2023, 22:17
5970
22

ВИДЕО. Михаил Мудрик забил третий гол в АПЛ

Украинский вингер «Челси» расстроил «Кристал Пэлас»

27 декабря 2023, 21:54 | Обновлено 27 декабря 2023, 22:17
5970
22
ВИДЕО. Михаил Мудрик забил третий гол в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 27 декабря 2023 года, проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Кристал Пэлас». Счет по состоянию на 19-ю минуту - 1:0 в пользу «синих».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 13-й минуте поединка украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик открылся в штрафной площадке «Кристал Пэлас» и в одно касание переправил мяч в ворота «орлов».

Этот гол стал для 22-летнего футболиста 3-м в высшем английском дивизионе.

ВИДЕО. Михаил Мудрик забил третий гол в АПЛ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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Алекс 122
Кристалл еще забьет
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+1
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antt
Говорять один - це випадковість, два тенденція, а три в даному випадку голи - правило. Непогано під кінець року встановити таке собі  відносне правило - забивати голи. Бачу по фото що він там один серед афроєвропейців - ще й голи забиває. Це щось, бо дійсно нелегко в такій компанії.
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+1
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Remark
Рахую, що тепер повністю до кінця року всі головні новини мають бути про Мішу. Все-таки 3й гол в АПЛ забив!!! Якщо чесно, то вже можна і перейменувати сайт на мудрік.юа
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+1
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Aries2005
Так тримати, Мудріньо
Там ще міг і другий завантажити)
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0
Алекс 122
Неплохой первый тайм .ничья .соперники равные 
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0
avk2307
Треба другий забивати. З ким ще як не з Крістал Пелас? Борнмут точно не допустить такого
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0
Novacula Occami
Так а де відео?
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-1
Roman serhi
А міг і 4 забити...
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-1
easterly
Іпатькопать - баум вистрілив))) Але матч ще не закінчився. Все тепер на спірт.ау можна тиждень не заходити - мурзік за 2 сезони аж цілих 3 голи забив). Довбик за пів-сезона 11 і тиша, і мертві з косами стоять. Тьфу, гидко читати це все, особливо коменти конченого сєпара "лч без шлакштьора". Ну, дивного нема нічого - ресурс належить гудку. Модери думать, що вони і гудок вічні. Я вам нагадаю - чаушеску.....
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-2
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Ігор Крава
Диркофани звісно почнуть в "сарказм" зараз, але це четвертий показник , хоч і в мертвому Челсі , при тому,що половина матчів - виходи на заміну 
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-8
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