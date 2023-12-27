В польской Экстракласе заявлены семь украинцев. Как у них дела?

В последнее время украинским любителям футбола есть за кого болеть в зарубежных лигах: Александр Зинченко в «Арсенале», Михаил Мудрик в «Челси», Илья Забарный в «Борнмуте», Виталий Миколенко в «Эвертоне», Егор Ярмолюк в «Брентфорде», Виктор Цыганков и Артем Довбик в «Жироне», Андрей Лунин в «Реале», Роман Яремчук в «Валенсии», Руслан Малиновский в «Дженоа». И это только речь о нашем представительстве в топ-лигах, а ведь есть еще Сергей Сидорчук в «Вестерло», Анатолий Трубин в «Бенфике», Максим Таловеров в ЛАСКе…

А еще у Украины есть весьма обширное представительство в текущем сезоне в польской Экстракласе. По состоянию на текущий момент, за клубы тамошней футбольной элиты заявлены семь наших соотечественников, причем, что интересно, ни в одной команде нет двух или более украинцев. Их имена и фамилии не так часто попадают в заголовки новостных лент, а потому сейчас мы предлагаем устранить этот пробел и оценить, как обстоят дела у украинцев в Экстракласе. Тем более, что и время сейчас более чем подходящее, так как польский элитный дивизион, как и его украинский сородич, ушел на зимнюю паузу, и матчи там возобновятся лишь в первой декаде февраля…

Егор Маценко

Возраст: 21 год

Клуб: «Шленск» Вроцлав (контракт до 31.12.2024)

Показатели в Экстракласе-2023/24: 14 матчей (813 минут)

ФК Шленск. Егор Маценко

Егор Маценко мало известен в Украине, хотя и является воспитанником одной из наиболее маститых отечественных академий – киевского «Динамо». В 16-летнем возрасте Маценко, действующий на позиции левого защитника, но способный также сыграть и в центре обороны, переехал в Польшу, где год провел в академии варшавского «Урсуса», а затем перебрался в «Легию», где также выступал исключительно за молодежную и резервную команды.

В «Шленск» из Вроцлава Маценко перешел на правах свободного агента в феврале 2022 года, а в текущем сезоне заслужил статус игрока основного состава. На зимнюю паузу «Шленск» неожиданно для многих ушел лидером турнирной таблицы Экстракласы, а Маценко сыграл 14 матчей, 10 из которых начинал в стартовом составе. Пока у украинца нет результативных действий на взрослом уровне, однако в целом Егора в Польше считают большим талантом. Неудивительно, что еще в сентябре минувшего года СМИ нашего западного партнера сообщали, что Маценко находится на стадии оформления польского гражданства. Отметим также, что за сборные Украины различных возрастов Егор не провел ни единого матча…

Кирилл Петров

Возраст: 33 года

Клуб: «Корона» Кельце (контракт до 30.06.2024)

Показатели в Экстракласе-2023/24: 2 матча (138 минут)

ФК Корона. Кирилл Петров

Еще один воспитанник академии «Динамо» Кирилл Петров отлично известен в Украине. Прежде всего, стоит вспоминать, что хавбек становился чемпионом Европы U-19 в 2009 году и был признан лучшим игроком того турнира, проходившего в украинских Донецке и Мариуполе.

В Польше Петров играл еще в 2014 году, и вернулся в эту страну обратно в апреле 2022-го. В обоих случаях контракт хавбеку предложила «Корона» из города Кельце – один из аутсайдеров нынешнего розыгрыша польского элитного дивизиона. Впрочем, если в минувшем сезоне Петров был ключевым футболистом для этой команды, сыграв 26 поединков в Экстракласе, то сейчас украинский ветеран может похвастаться только 2 матчами на старте сезона. В настоящий момент Кирилл испытывает проблемы со здоровьем и пытается восстановиться после операции на голеностопном суставе и ахилловом сухожилии. Его контракт с «Короной» действует до конца сезона-2023/24, и дальнейшие перспективы пребывания украинца в этой команде, равно как и ее самой в Экстракласе, пока выглядят крайне туманными.

Игорь Харатин

Возраст: 28 лет

Клуб: «Легия» Варшава (контракт до 30.06.2024)

Показатели в Экстракласе-2023/24: 0 матчей

ФК Легия. Игорь Харатин

Еще более туманными выглядят перспективы в Польше для 28-летнего Игоря Харатина, кстати также воспитанника академии «Динамо». В настоящий момент украинец имеет контракт с «Легией», в которую перебрался еще в начале сентября 2021 года из «Ференцвароша». И если в венгерской команде Игорь имел стабильную игровую практику, то вот в польской дела у него как-то не заладились с самого начала.

Летом 2023 года Харатин публично заявлял о желании сменить клуб и о том, что в «Легии» он не останется. Но никаких подходящих вариантов футболист, очевидно, не подыскал, по причине чего был вынужден остаться в Варшаве. В текущем сезоне Харатин является игроком резервной команды «Легии», а вот за главную не сыграл ни одного матча. В январе, как сообщают польские СМИ, варшавский клуб будет не против, если его украинский легионер все-таки куда-то перейдет…

Сергей Крикун

Возраст: 27 лет

Клуб: «Пяст» Гливице (контракт до 30.06.2026)

Показатели в Экстракласе-2023/24: 13 матчей (719 минут), 3 гола, 1 ассист

ФК Пяст. Сергей Крикун

Сергей Крикун также малоизвестен в украинском футболе, так как в подростковом возрасте уехал в Польшу. Футболом он начинал заниматься в родной Волынской области, однако на профессиональном уровне дебютировал уже в соседней стране. С тех пор фланговый полузащитник постепенно развивал свою карьеру и прошел тернистый путь от Третьей лиги (четвертый дивизион) до польской Экстракласы.

В настоящий момент Крикун выступает за «Пяст» из Гливице – команду, которая становилась чемпионом Польши в 2019 году. Трансфер в этот клуб состоялся летом 2023-го на правах свободного агента. В текущем сезоне хавбек сыграл 13 матчей, из которых 8 начинал в стартовом составе. Примечательно, что в некоторых польских источниках можно встретить информацию, что у Крикуна есть гражданство этой страны, однако на официальном сайте Экстракласы Сергей заявлен за «Пяст» как украинец.

Роман Якуба

Возраст: 22 года

Клуб: «Пуща» Неполомице (в аренде из «Валмиеры» до 30.06.2024)

Показатели в Экстракласе-2023/24: 18 матчей (1584 минуты), 1 гол, 3 ассиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Якуба (№3)

Рослый центрбек Роман Якуба в своей карьере успел пройти через академию «Шахтера», из которой в 2021 году не без скандала перебрался в «Валмиеру». В латвийском клубе украинский легионер провел полтора сезона, за которые показал приятный прогресс и в январе 2023-го на правах аренды перебрался в польскую «Пущу» из города Неполомице. На тот момент этот коллектив выступал в Первой лиге, но вместе с Романом сумел завоевать путевку в Экстракласу.

В элитарном дивизионе польского футбола Якуба остается ключевым исполнителем «Пущи». Пока этот коллектив звезд с неба не хватает, но и не пасет задних, сохраняя шансы на выполнение ключевой задачи на сезон по сохранению прописки в Экстракласе. Якуба сыграл во всех 18 поединках своей команды в рамках чемпионата, причем каждый из них начинал в стартовом составе. На текущий момент наш соотечественник является одним из лучших игроков Экстракласы по доле выигранных верховых единоборств в своей штрафной (75%; 4-е место). Стоит отметить, что у «Пущи» есть опция на выкуп контракта Якубы у «Валмиеры», которая действует на протяжении всего срока аренды игрока – до 30 июня 2024 года.

Сергей Булеца

Возраст: 24 года

Клуб: «Заглембе» Любин (в аренде из «Динамо» до 30.06.2024)

Показатели в Экстракласе-2023/24: 17 матчей (994 минуты), 1 гол, 4 ассиста

ФК Заглембе. Сергей Булеца

24-летний атакующий полузащитник Сергей Булеца – это еще один воспитанник академии «Динамо», который пока так и не пригодился первой команде киевлян. «Бело-синие» предпочитают отдавать хавбека в аренду, где Булеца имеет возможность регулярно играть и прогрессировать. После двух сезонов в «Днепре-1» и одного – в «Заре», летом 2023-го Булеца принял решение уехать в аренду за рубеж. Именно так в его карьере и возник клуб «Заглембе» из Любина.

За «медных» Булеца в первой части сезона Экстракласы играл регулярно. Из 17 матчей в 14 он выходил на поле в стартовом составе, что правда, практически всегда Сергея меняли по ходу поединка. Пока в «Заглембе» более чем довольны Булецой и уже размышляют о том, как бы удержать полузащитника, имеющего на счету 3 матча за национальную сборную Украины, в своих рядах и на более длительный срок, чем предусмотрено арендным соглашением с киевским «Динамо».

Владислав Кочергин

Возраст: 27 лет

Клуб: «Ракув» Ченстохова (контракт до 30.06.2025)

Показатели в Экстракласе-2023/24: 17 матчей (1037 минут), 3 гола, 2 ассиста

wprost.pl. Владислав Кочергин

Еще до начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Владислав Кочергин начал конфликтовать с руководством «Зари», выражая желание покинуть клуб и попробовать свои силы где-то за рубежом. В марте 2022-го хавбек на правах свободного агента перешел в «Ракув», с которым подписал трехлетнее соглашение. Примечательно, что в польских СМИ тогда писали, что предложение Кочергину с существенно лучшими финансовыми условиями направляла также «Легия», но украинцу больше пришелся по душе проект в «Ракуве».

В итоге в «Ракуве» Кочергин стал чемпионом Польши в сезоне-2022/23, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. В прошлом чемпионате Владислав стал одним из любимцев команды из Ченстоховы, забив 8 мячей и отдав 3 результативные передачи в 33 поединках. Сейчас Кочергин демонстрирует менее результативный футбол, хотя продолжает оставаться игроком основного состава «Ракува». Впрочем, действующий чемпион пока не выглядит настолько же мощно, как год назад. На зимнюю паузу «Ракув» ушел только четвертым, причем отстает от лидирующего «Шленска» аж на 9 пунктов, пусть и имеет на матч меньше. Возвращаясь непосредственно к Кочергину, отметим, что хавбек, на счету которого один матч за национальную сборную Украины, в текущем розыгрыше Экстракласы является третьим по усредненному показателю передач вразрез (1,78 в пересчете на 90 минут) и четвертым – по умным передачам (1,01 в пересчете на 90 минут).