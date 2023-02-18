ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер получил деньги от Валмиеры за Якубу

Донецкий «Шахтер» получил деньги от латвийской «Валмиеры» за центрбека Романа Якубу, сообщает официальный сайт тамошней футбольной федерации.

В коммюнике сообщается, что «Валмиера» заплатила «Шахтеру» компенсацию за обучение и подготовку игрока.

Ранее за невыплату указанных денег ФИФА наложила на «Валмиеру» санкции, прописанные в решении от 19 января 2022 года.

Теперь, когда «Валмиера» выполнила решение ФИФА, с латвийского клуба снят действовавший ранее запрет на регистрацию новых игроков на национальном уровне.

Роман Якуба является воспитанником академии «Шахтера». Летом 2021 года он на правах свободного агента перешел в «Валмиеру», где отыграл полтора года и стал чемпионом Латвии-2022, а в январе нынешнего года на правах аренды с опцией выкупа перебрался в польскую «Пущу Неполомице».