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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер получил деньги от Валмиеры за Якубу
Украина. Премьер лига
18 февраля 2023, 18:29 |
2560
1

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер получил деньги от Валмиеры за Якубу

Чемпион Латвии выполнил решение ФИФА

18 февраля 2023, 18:29 |
2560
1
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер получил деньги от Валмиеры за Якубу
puszcza-niepolomice.pl. Роман Якуба

Донецкий «Шахтер» получил деньги от латвийской «Валмиеры» за центрбека Романа Якубу, сообщает официальный сайт тамошней футбольной федерации.

В коммюнике сообщается, что «Валмиера» заплатила «Шахтеру» компенсацию за обучение и подготовку игрока.

Ранее за невыплату указанных денег ФИФА наложила на «Валмиеру» санкции, прописанные в решении от 19 января 2022 года.

Теперь, когда «Валмиера» выполнила решение ФИФА, с латвийского клуба снят действовавший ранее запрет на регистрацию новых игроков на национальном уровне.

Роман Якуба является воспитанником академии «Шахтера». Летом 2021 года он на правах свободного агента перешел в «Валмиеру», где отыграл полтора года и стал чемпионом Латвии-2022, а в январе нынешнего года на правах аренды с опцией выкупа перебрался в польскую «Пущу Неполомице».

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Роман Якуба Шахтер Донецк Пуща Неполомице трансферы Валмиера трансферы УПЛ
Источник Латвийская футбольная федерация
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ALM
Отримав шубу за Якубу.
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