Украинский защитник перебрался из Латвии в Польшу

21-летний защитник Роман Якуба перешел из латвийского клуба «Валмиера» в польскую «Пущу Неполомице».

Вторую часть нынешнего сезона-2022/2023 Якуба, который родом из Львова, проведет в польском чемпионате на правах аренды. Впрочем, у «Пущи Неполомице» имеется право выкупа контракта украинца.

Роман Якуба в свое время вызывался в лагерь молодежной сборной Украины.

«Пуща Неполомице» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги чемпионата Польши.