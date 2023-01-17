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17 января 2023, 15:10 | Обновлено 17 января 2023, 15:18
547
0

Украинский защитник перебрался из Латвии в Польшу

Новая команда у Романа Якубы

17 января 2023, 15:10 | Обновлено 17 января 2023, 15:18
547
0
Украинский защитник перебрался из Латвии в Польшу
puszcza-niepolomice.pl

21-летний защитник Роман Якуба перешел из латвийского клуба «Валмиера» в польскую «Пущу Неполомице».

Вторую часть нынешнего сезона-2022/2023 Якуба, который родом из Львова, проведет в польском чемпионате на правах аренды. Впрочем, у «Пущи Неполомице» имеется право выкупа контракта украинца.

Роман Якуба в свое время вызывался в лагерь молодежной сборной Украины.

«Пуща Неполомице» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги чемпионата Польши.

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Источник Sport.ua
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