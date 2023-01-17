Другие новости17 января 2023, 15:10 | Обновлено 17 января 2023, 15:18
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Украинский защитник перебрался из Латвии в Польшу
Новая команда у Романа Якубы
17 января 2023, 15:10 | Обновлено 17 января 2023, 15:18
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21-летний защитник Роман Якуба перешел из латвийского клуба «Валмиера» в польскую «Пущу Неполомице».
Вторую часть нынешнего сезона-2022/2023 Якуба, который родом из Львова, проведет в польском чемпионате на правах аренды. Впрочем, у «Пущи Неполомице» имеется право выкупа контракта украинца.
Роман Якуба в свое время вызывался в лагерь молодежной сборной Украины.
«Пуща Неполомице» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги чемпионата Польши.
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