Один из лучших в Челси. Известна оценка Мудрика за гол против Кристал Пэлас
Украинский вингер «Челси» провел на поле 71 минуту
Сегодня, 27 декабря 2023 года, прошел матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Кристал Пэлас». Счет игры – 2:1 в пользу хозяев.
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На 13-й минуте поединка украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик открылся в штрафной площадке «Кристал Пэлас» и в одно касание переправил мяч в ворота «орлов». На 71-й минуте встречи 22-летнего футболиста заменили из-за повреждения. Его перфоманс статистический портал WhoScored оценил в 7.4 баллов из 10 возможных.
Лучшим игроком матча признан полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе, который забил гол и получил оценку 8.2.
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