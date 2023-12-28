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  4. Один из лучших в Челси. Известна оценка Мудрика за гол против Кристал Пэлас
Англия
28 декабря 2023, 00:07 | Обновлено 28 декабря 2023, 00:12
1548
1

Один из лучших в Челси. Известна оценка Мудрика за гол против Кристал Пэлас

Украинский вингер «Челси» провел на поле 71 минуту

28 декабря 2023, 00:07 | Обновлено 28 декабря 2023, 00:12
1548
1
Один из лучших в Челси. Известна оценка Мудрика за гол против Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 27 декабря 2023 года, прошел матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Челси» и «Кристал Пэлас». Счет игры – 2:1 в пользу хозяев.

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На 13-й минуте поединка украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик открылся в штрафной площадке «Кристал Пэлас» и в одно касание переправил мяч в ворота «орлов». На 71-й минуте встречи 22-летнего футболиста заменили из-за повреждения. Его перфоманс статистический портал WhoScored оценил в 7.4 баллов из 10 возможных.

Лучшим игроком матча признан полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе, который забил гол и получил оценку 8.2.

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Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Кристал Пэлас оценки WhoScored Майкл Олисе
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Aries2005
Річ ще в тім, що партнери по команді ігнорять Михайла, частіше атаки йдуть через правий фланг. Але все рівно, дуже радий за нього, так як він невід*ємна частина нашої збірної.
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