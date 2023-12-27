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  4. Конкурент Долганского. Ворсклу может возглавить экс-тренер Динамо Киев
Украина. Премьер лига
27 декабря 2023, 16:50 |
1728
1

Конкурент Долганского. Ворсклу может возглавить экс-тренер Динамо Киев

Александр Хацкевич претендует на должность коуча полтавского клуба

27 декабря 2023, 16:50 |
1728
1
Конкурент Долганского. Ворсклу может возглавить экс-тренер Динамо Киев
УАФ. Александр Хацкевич

У полтавской «Ворсклы» есть только 2 реальных кандидата на должность главного тренера первой команды: тренер вратарей Сергей Долганский и бывший коуч киевского «Динамо» Александр Хацкевич, сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что у обоих специалистов пока равные шансы на получение должности. Руководство полтавчан сделает выбор до Нового года.

Напомним, ранее команду покинул главный тренер Виктор Скрипник, который отныне будет работать в харьковском «Металлисте 1925».

Последним местом работы Александра Хацкевича была кипрская «Кармиотисса», во главе которой белорус провел 6 матчей (1.67 очков в среднем за игру).

На зимний перерыв «Ворскла» ушла 7-й в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Полтавская команда набрала 23 очка в 17 матчах чемпионата.

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Сергей Долганский Александр Хацкевич Ворскла Полтава Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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coba777
Хацкевич був відмінним футболістом. Але тренер ніякий . Це не його. Це наче художника примусити писати романи))) Срака, одним словом.
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0
Gargantua
да лучше уже Долганский.
а вдруг?  с Хацкевичем то все уже давно ясно.
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