Конкурент Долганского. Ворсклу может возглавить экс-тренер Динамо Киев
Александр Хацкевич претендует на должность коуча полтавского клуба
У полтавской «Ворсклы» есть только 2 реальных кандидата на должность главного тренера первой команды: тренер вратарей Сергей Долганский и бывший коуч киевского «Динамо» Александр Хацкевич, сообщает ТаТоТаке.
Отмечается, что у обоих специалистов пока равные шансы на получение должности. Руководство полтавчан сделает выбор до Нового года.
Напомним, ранее команду покинул главный тренер Виктор Скрипник, который отныне будет работать в харьковском «Металлисте 1925».
Последним местом работы Александра Хацкевича была кипрская «Кармиотисса», во главе которой белорус провел 6 матчей (1.67 очков в среднем за игру).
На зимний перерыв «Ворскла» ушла 7-й в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Полтавская команда набрала 23 очка в 17 матчах чемпионата.
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